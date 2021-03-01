Стартует шоу звездных пародий "Липсинк батл": все о новом проекте

6 марта в 20.20 на телеканале "1+1" стартует новое развлекательное шоу под названием "Липсинк батл".

От английского выражения "lip sync" дословно переводится как "открывать рот под фонограмму". Участие в проекте будут принимать украинские знаменитости, которые покажут зрителям нечто действительно невероятное (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

На сцену выйдут такие звезды, как Маша Ефросинина, Даша Астафьева, Мишель Андраде, Потап, Влад Яма, Леся Никитюк и многие другие. Они предстанут в образах своих коллег по сцене и попытаются исполнить песню, копируя мимику, внешний вид и манеру автора.

Согласно правилам шоу, в первых шести выпусках на сцену выйдут шесть звезд, которых разделят на пары. Каждая из них будет соревноваться между собой, показывая пародии. Зрители своими аплодисментами выберут, чье выступление им понравилось больше всего. В конце вечера из шести знаменитостей останутся только трое лучших – они все будут пародировать одного артиста. И тот, кто получит самые громкие аплодисменты, попадает в Суперфинал. Главным призом проекта является золотой чемпионский пояс "Липсинк баттл".

Как сообщал OBOZREVATEL, бывшая наркозависимая на "Голосі країни-11" исполнила легендарный хит Пугачевой. Так, 19-летняя девушка спела песню Аллы Пугачевой "Позови меня с собой". Она покорила зрителей чувственным и эффектным выступлением.