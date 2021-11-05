Кароль, Джоли и Власова: 7 звездных матерей-одиночек

Успешные актрисы и певицы гордятся тем, что могут совмещать съемки в фильмах, гастроли и личную жизнь. Однако некоторые звездные мамочки еще и самостоятельно воспитывают детей без поддержки мужчин.

Конечно, звезды могут себе позволить несколько нянь и помощниц. Несмотря на это, знаменитые матери-одиночки доказали, что даже после развода не стоит жаловаться на сложную судьбу.

OBOZREVATEL сделал подборку украинских и зарубежных селебрити, которые растят детей без помощи партнера.

Тина Кароль

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Певица Тина Кароль сама воспитывает сына Вениамина. 12-летний мальчик учится в Лондоне и живет с украинской семьей. Его отец и муж Тины Евгений Огир умер от онкологии, когда первенцу было всего 5 лет. Кароль часто ездит в Великобританию навестить Вениамина, а он проводит свои каникулы в Украине.

Анджелина Джоли

Голливудская актриса Анджелина Джоли воспитывает троих сыновей и троих дочерей. Мальчики Мэддокс и Пакс, а также девочка Захара приемные. Звезда кино завела шестерых детей вместе с актером Брэдом Питтом, но их брак распался 5 лет назад. После скандального развода Питт не смог добиться права опеки над детьми, поэтому они пока живут с мамой.

Евгения Власова

Певица Евгения Власова сама воспитала 16-летнюю дочь Нину, которую родила от продюсера группы "ВИА Гра" Дмитрия Костюка. Звезда не раз признавалась, что отец не участвовал в воспитании общего ребенка. Сейчас девочка ведет непубличный образ жизни и очень редко "светится" в соцсетях мамы.

TAYANNA

Украинская певица TAYANNA (Татьяна Решетняк) сама воспитывает 8-летнего сына Даниэля. Отцом мальчика является музыкант Егор Глеб, который не только не участвовал в воспитании ребенка, но и изменял певице. Звездные родители развелись со скандалом. Теперь Даниэль редко звонит папе, поскольку не нуждается в общении с ним.

Шарлиз Терон

Американская кинодива Шарлиз Терон сама воспитывает сына Джексона и дочь Августу. Она никогда не была замужем, однако очень хотела стать мамой. Приемные дети часто путешествуют и появляются в соцсетях звезды. Джексон особенно привлекает внимание общественности, поскольку несколько лет назад он решил сменить пол. Шарлиз называет его своей второй дочерью.

Холли Берри

55-летняя актриса Холли Берри сама воспитывает двоих детей. Отцом сына стал Оливье Мартинес, а дочери – Габриэль Обри. С обоими мужчинами звезда рассталась и отсудила право опеки над детьми.

София Вергара

Известная актриса София Вергара родила сына еще в 19 лет от Джо Гонсалеса. Через год после рождения Маноло родители поженились, но через два года разошлись. Звезда Голливуда воспитала 30-летнего первенца сама. Вергара выглядит настолько потрясающе, что ее называют ровесницей Маноло.

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