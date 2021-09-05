Анджелина Джоли намекнула на насилие со стороны Питта и заявила, что боялась за детей

Голливудская звезда Анджелина Джоли намекнула на истинную причину развода с Брэдом Питтом. Актриса дала откровенное интервью и призналась, что она опасалась за безопасность своих детей во время брака с экс-супругом.

По словам Джоли, ей потребовалось много усилий и времени для того, чтобы принять решение разорвать отношения с Питтом. А истинная причина ее поведения является не месть, а страх, говориться в интервью для издания The Guardian Weekend.

Отвечая на вопрос журналиста, что заставило Джоли опасаться экс-супруга, она сообщила, что не может комментировать произошедшее. После вопроса о том, связано ли это с ее обвинениями в домашнем насилии против Питта, она кивнула и подтвердила тот факт, что актер подымал руку на детей.

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Несмотря на все проблемы, актриса верит, что ее семья, включая отца детей, сможет наладить отношения друг с другом.

"Я хочу, чтобы моя семья двигалась вперед, все мы, включая их отца. Я хочу, чтобы мы исцелились и жили мирно. Мы всегда будем семьей. Как я себя чувствую? Я понимаю, что иногда можно пережить что-то, но не знать, как ты себя чувствуешь, не знать как жить с этим дальше. Так что это больше про открытость. Я действительно пытаюсь снова стать открытым человеком", – говорила знаменитость.

К слову, ранее Джоли рассказывала, что поводом для развода с Питтом стала их ссора в самолета – тогда нетрезвый супруг якобы ударил их старшего сына Мэддокса. После Анджелина потребовала, чтобы Брэд навсегда забыл об общих детях. Сам же актер говорил, что хочет и имеет полное право общаться со своими отпрысками.

Коротко о знаменитостях:

Анджелина Джоли – американская актриса кино, телевидения и озвучивания, кинорежиссер, сценаристка, продюсер, фотомодель, посол доброй воли ООН. Обладательница премии "Оскар", трех премий "Золотой глобус" и двух "Премий Гильдии киноактеров США". Джоли создала несколько благотворительных организаций.

Брэд Питт – американский киноактер, лауреат премий "Оскар" и "Золотой глобус", "Эмми", БАФТА и других.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Анджелина Джоли показала новые кадры подросших детей. Звезда опубликовала фото своих дочерей – 15-летней Шайло и 16-летней Захары.