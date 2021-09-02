Тина Кароль показала подросшего сына в деловом костюме и с кубком. Фото
Популярная украинская певица Тина Кароль поделилась с поклонниками снимком, на котором показала своего подросшего сына Вениамина. Мальчик позировал в строгом костюме и с серебряным кубком.
Фанатам очень понравился образ 13-летнего Вениамина и они засыпали его комплиментами. Соответствующее фото Кароль разместила на странице в Instagram-stories (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
Сын артистки позировал на камеру в темно-синем костюме, галстуке и белой рубашке. Мальчик стоял на ступеньках, а перед ним виднелся большой серебряный кубок.
"За достижения в школе", – подписала кадр знаменитость.
Пользователям сети очень понравилось новое фото подросшего сына Кароль. Многие оставили приятные комментарии под публикацией.
"Какой красивый, ухоженный молодой человек. Пусть будет здоровым и счастливым", "Супер, красивый мальчик", "Еще немного и в президенты", – пишут люди.
К слову, 13-летний Вениамин учится в одном из самых престижных учебных заведений Лондона – в Repton Preparatory School. Школа располагается в поселке Формарк, графстве Дербишир. Тина Кароль платит за учебу сына около миллиона гривен в год.
Помимо учебы, Вениамин в свободное время играет на фортепиано и барабанах, а также занимается фехтованием и регби.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Тина Кароль поделилась с поклонниками снимками, на которых показала своего подросшего сына Вениамина. Мальчик позировал на камеру в вышиванке и шароварах в Англии.