Тина Кароль показала подросшего сына в деловом костюме и с кубком. Фото

Популярная украинская певица Тина Кароль поделилась с поклонниками снимком, на котором показала своего подросшего сына Вениамина. Мальчик позировал в строгом костюме и с серебряным кубком.

Фанатам очень понравился образ 13-летнего Вениамина и они засыпали его комплиментами. Соответствующее фото Кароль разместила на странице в Instagram-stories (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Сын артистки позировал на камеру в темно-синем костюме, галстуке и белой рубашке. Мальчик стоял на ступеньках, а перед ним виднелся большой серебряный кубок.

"За достижения в школе", – подписала кадр знаменитость.

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Пользователям сети очень понравилось новое фото подросшего сына Кароль. Многие оставили приятные комментарии под публикацией.

"Какой красивый, ухоженный молодой человек. Пусть будет здоровым и счастливым", "Супер, красивый мальчик", "Еще немного и в президенты", – пишут люди.

К слову, 13-летний Вениамин учится в одном из самых престижных учебных заведений Лондона – в Repton Preparatory School. Школа располагается в поселке Формарк, графстве Дербишир. Тина Кароль платит за учебу сына около миллиона гривен в год.

Помимо учебы, Вениамин в свободное время играет на фортепиано и барабанах, а также занимается фехтованием и регби.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Тина Кароль поделилась с поклонниками снимками, на которых показала своего подросшего сына Вениамина. Мальчик позировал на камеру в вышиванке и шароварах в Англии.