Каменских публично поздравила Потапа с днем рождения и впервые за многие месяцы показала общее фото: почему это не понравилось украинцам

Украинская певица Настя Каменских публично поздравила своего мужа, продюсера Алексея Потапенко. с днем рождения. Звезда впервые за многие месяцы показала совместное фото с любимым, однако в комментариях, кроме поздравлений, появилось много хейта.

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Причиной тому стали долгое отсутствие Потапа в Украине и неудачный сингл "Волонтер". Подписчики высказали свои мысли в комментариях под постом певицы в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Что бы ни случилось в этой Вселенной или в какой-то другой – я с тобой. Люблю", - написала Каменских, отметив Потапа.

Он быстро отписался в комментариях: "Обожаю". Продюсер также добавил к своему ответу эмодзи-сердечки.

Трогательную публичную переписку пары прервали недовольные комментаторы, раскритиковавшие Потапа за его скандалы.

"Наволонтерил, патриот х*ров?", "Не имею права судить ваш выбор, вашу жизнь. Как артист Алексей для меня умер", "Давно хочу спросить у псевдопатриота про ту мерзкую песню о волонтерах. Что это было?", "Жаль, что с украинской эстрады Потап исчез для украинцев уже навсегда. Если он вернется на сцену после войны, украинцы уже не будут его уважать", – говорится в комментариях.

Впрочем, также откликнулись поклонники и друзья Потапа, которые присоединились к поздравлениям. Кум звезды Юрий Горбунов пожелал: "Многих лет".

Напомним, в конце марта сеть всколыхнула новость о якобы "измене" Потапа с певицей Gip C. Девушка раньше сотрудничала с рэпером и даже была гостьей на свадьбе артистов. Каменских заявила, что не верит Gip C. Она предположила, что исполнительница стремится прославиться за счет супругов.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Потап эмоционально поздравил Каменских с днем рождения. Они пока не могут быть вместе, однако певец нашел способ порадовать жену.

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