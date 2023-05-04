'Самая лучшая жена': Потап после громких скандалов развеял слухи о разводе в день рождения Каменских

Украинский продюсер и певец Потап (настоящее имя – Алексей Потапенко) после обвинений в измене супруге Насте Каменских растрогал аудиторию поздравлением с ее 36-летием. Он разочаровал всех недоброжелателей, которые хотели расставания звездной пары, и публично признался брюнетке в любви. Фанаты оценили поступок.

Видео дня

Шоумен в Instagram трогательно обратился к Каменских, назвав ее самой лучшей женой, певицей и хозяйкой. Он отметил, что даже после долгих лет отношений до сих пор страстно в нее влюблен (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Самая лучшая жена, лучшая девушка, лучшая певица, лучшая хозяйка, самая изысканная дама, самое доброе сердце, самая красивая душа – это все ты, Каменских. Мой лягушонок, я влюблен в тебя безумно, ради тебя хочется жить, мечтать, достигать и побеждать! Люблю тебя, как солнце любит утро, как соловей рассвет. С днем рождения, самая красивая женщина во Вселенной", – написал Алексей в личном блоге, прикрепив снимок вокалистки.

Настя не смогла проигнорировать поздравление, оставив ответ под публикацией мужа. "Спасибо, любимый. Спасибо, мое солнышко. Я тебя очень люблю", – написала она. Фолловеры Потапенко принялись обсуждать его слова и присоединились к пожеланиям.

"Какой прекрасный пример. Это совсем не сложно делать женщине комплименты, не стыдиться своих чувств, самые искренние поздравления!", "Леха, красава, мои поздравлени жене", "Она у вас невероятная. С днем рождения, Настя", "Самая обожаемая мной пара", "Хорошо, значит вместе", "Будьте счастливы и цените друг друга", – читаем комментарии под постом.

Напомним, в конце марта сеть всколыхнула новость о якобы "измене" Потапа с певицей Gip C. Девушка ранее сотрудничала с рэпером и даже была гостьей на свадьбе артистов. Недавно она выпустила песню об Алексее, в которой рассказала о том, что он предлагал ей интим за место в шоу-бизнесе. Каменских заявила, что не верит Gip C. Она уверена, исполнительница хочет пиара.

Недавно OBOZREVATEL писал, Настя Приходько резко высказалась о Потапенко и заявила, что не уважает его. Певица призналась – ранее она часто ссорилась с продюсером и даже публично "послала" его во время встречи в Палаце Украина. Чтобы узнать подробности – переходите по ссылке.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!