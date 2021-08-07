Каменских, Осадчая, Кухар и другие: где отдыхают украинские звезды в последний месяц лета. Фото

Август – последний жаркий месяц лета, когда можно отправиться в отпуск и хорошо отдохнуть. Многие украинские знаменитости выбрали именно это время и уехали за границу купаться, загорать и посещать интересные места.

Среди звезд, которые сейчас отправились в отпуск – Катя Осадчая, Настя Каменских, Потап (Алексей Потапенко), Екатерина Кухар и другие. Подробней о том, как отдыхают украинские знаменитости – читайте далее в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Холостяк" Михаил Заливако и его избранница Анна Богдан отправились на отдых в Грецию. По словам пары, на курорте очень жарко, но при этом очень вкусная еда и красивые места для фотосессий.

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Певица Настя Каменских и ее супруг Потап отдыхают в Хорватии вместе с родителями и друзьями. Звездная пара ежедневно делится снимками с отпусками, на которых позирует в стильных нарядах. На отдыхе они занимаются активными видами спорта, катаются на яхте, загорают и купаются в море.

Танцовщица Екатерина Кухар отдыхает на Мальдивах. Знаменитость употребляет вкусную пищу, загорает, делится с поклонниками снимками красивых видов в модных нарядах, а также наслаждается местной природой.

Исполнительница Ольга Горбачева отправилась с семьей на Кипр. Знаменитость и ее муж продюсер Юрий Никитин любят это место не только за атмосферу размеренности и релакса, но и за большое количество православных монастырей.

Телеведущая Катя Осадчая с младшим сыном Иваном отдыхает в Турции. Совсем скоро знаменитость в третий раз станет мамой и поэтому сейчас набирается сил и энергии. В сети звезда активно делится с фанатами снимками в купальниках, которые подчеркивают ее округлившийся животик.

Телеведущая Василиса Фролова улетела в отпуск в Турцию с пятимесячным сыном Родионом. Знаменитость остановилась в люксовом отеле с видом на Эгейское море.

Ранее OBOZREVATEL разобрался, куда и при каких условиях могут съездить украинцы уже этим летом. Почти полтора года въезд в большинство стран для туристов был закрыт. Однако в последние месяцы ситуация меняется – все благодаря вакцинации и введению COVID-паспортов.