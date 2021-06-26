Отдых за границей: куда могут полететь украинцы этим летом и что для этого нужно

Почти полтора года въезд в большинство стран для туристов был закрыт. Однако в последние месяцы ситуация меняется – все благодаря вакцинации и введению COVID-паспортов

OBOZREVATEL разобрался, куда и при каких условиях могут съездить украинцы уже этим летом.

Таких государств не слишком много – да и в большинстве из них вряд ли можно провести отпуск мечты. Без ограничений сегодня пускают в Нигерию, Уганду, Центральноафриканскую Республику, Замбию, Малави, Сомали, Ирак и Иран.

Однако есть в этом списке и государства, которые в последние годы завоевали популярность среди наших туристов, – к примеру, Кения и Танзания. Но стоит понимать, что коронавирус – не единственная опасность в африканских странах. Вам придется сделать прививки и от многих других болезней, которые распространены на этой территории, – желтой лихорадки, холеры или малярии.

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Еще одна страна, куда пускают без справок, – Мексика. Для въезда понадобится только медицинская страховка на случай коронавируса. Но после приезда украинцев может ждать выборочное медицинское обследование. И если у туриста обнаружат симптомы болезни, то его отправят на карантин.

Но есть и хорошие новости! В списке стран, куда можно поехать без вакцинации и тестирования, неожиданно оказались и европейские курорты – Албания, Черногория и Северная Македония.

Здесь выбор гораздо больше. Среди самых популярных направлений – Турция и Египет. Туристу необходимо предоставить отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее, чем за 72 часа до вылета.

Летом украинских туристов также принимают Болгария и Сербия при наличии одно из трех типов справок:

отрицательный ПЦР-тест с переводом на английский (нужно сделать не ранее чем за 72 часа до въезда);

сертификат о завершении вакцинации;

справка о наличии антител к коронавирусу.

Греция и Хорватия также принимают вышеуказанные справки, но при этом еще и обязывают зарегистрироваться перед вылетом на специальном портале. А чтобы попасть на Кипр, придется не только зарегистрироваться на сайте, но и пройти дополнительное ПЦР-тестирование после прибытия в страну (30-32 евро).

Для визита на Мальдивы достаточно сертификата о негативном результате COVID-теста, сделанного не ранее чем за 96 часов до вылета.

В Грузию разрешен въезд при наличии отрицательного ПЦР-теста, проведенного не раньше чем за 72 часа до пересечения границы. Еще один тест придется сделать на третьи сутки пребывания в стране.

Границы ОАЭ открыты для туристов, имеющих отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до вылета. Также необходимо иметь страховой полис, который покрывает расходы, связанные с лечением COVID-19 и возможной самоизоляцией на территории страны.

В Венгрию можно поехать путешественникам, которые переболели COVID-19 не ранее чем за шесть месяцев. Но наличие антител придется подтвердить документально.

С 7 июня Испания открыла границы для украинских туристов, которые прошли полный курс вакцинации от коронавируса. Однако приезжающие должны быть привиты одной из вакцин, одобренных Европейским агентством по лекарственным средствам или получивших разрешение на экстренное применение от ВОЗ:

Pfizer;

Moderna;

AstraZeneca;

Johnson & Johnson;

CoviShield;

CoronaVac.

С 9 июня Франция также отменила ограничения на въезд для вакцинированных граждан Украины. Однако в список разрешенных препаратов не входят CoviShield и CoronaVac. С 25 июня аналогичные правила будут действовать и в Германии.

С 11 июня Венгрия позволила украинцам с паспортом вакцинации въезжать без ограничений и без обязательного прохождения 10-дневного карантина.

С 19 июля для украинских туристов откроется Ирландия. Въезд будет разрешен только при наличии сертификата о вакцинации или же отрицательного ПЦР-теста (за 72 часа). После прибытия невакцинированным туристам придется еще раз сдать тест, а также пройти карантин.

Помните, что ситуация с коронавирусом в мире меняется очень динамично, – границы могут внезапно закрыть, а в стране ввести карантинные ограничения из-за опасности распространения нового штамма COVID-19.

Поэтому обязательно проверяйте информацию на специальном сайте МИД Украины, где регулярно обновляются правила въезда в страны. Также ведомство рекомендует украинцам при выезде за границу зарегистрироваться в системе "Друг".