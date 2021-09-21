Модели с детсада. Как строят карьеру самые красивые дети в мире. Фото

Некоторые дети благодаря необычайно красоте еще малышами стали звездами. Еще будучи в младших классах они уже шагали по подиумам в изысканных нарядах, сияли на обложках модных глянцев и снимались в кино с культовыми актерами.

Сейчас эти звезды уже взрослые. OBOZREVATEL пишет о взрослых моделях и киноактерах, которых когда-то называли самыми красивыми детьми в мире.

Тилан Блондо – 20 лет

Модель из Франции Тилан Блондо стала известной благодаря своей невероятной внешности еще в 4 года. В 2007 году она возглавила список "100 самых красивых лиц" по версии TC Candler. Сейчас девушка является самой высокооплачиваемой юной моделью, она сотрудничает с самыми известными брендами и украшает обложки известных глянцев. В Instagram звезды целая армия поклонников – 4,4 миллиона.

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Маккензи Фой – 20 лет

Самая красивая девочка Голливуда Маккензи Фой в детстве играла дочь Эдварда и Беллы в киноленте "Сумерки". Тогда голливудские режиссеры окрестили ее самым красивым ребенком в киноиндустрии США. К 20 годам возрасте девушка снялась уже в 23 фильмах. Она активно ведет соцсети, у ее аккаунта в Instagram 1,6 миллиона подписчиков.

Уильям-Франклин Миллер – 17 лет

Австралиец Уильям-Франклин Миллер по мнению интернет-пользователей считался самым красивым мальчиком в мире. В сети его фото каждую секунду набирало более сотни лайков. Обретя бешеную популярность в сети, он начал сниматься в кино. Среди его работ роли в лентах "Стрела", "Джек Айриш" и "Соседи", а также фильмах "Наблюдатель" и "Возрождение". Уильям также участвует в фотосессиях для мировых журналов, в модных показах, занимается спортом и активно ведет соцсети. На его странице в Instagram 2 миллиона подписчиков.

Ланея Грейс – 17 лет

Модель Ланею Грейс мировые СМИ и модельные агентства считают девочкой с самыми красивыми глазами. Еще в трехлетнем возрасте она начала участвовать в модных показах и заключила контракт с модельным агентством Ford. Девушка из Сан-Франциско перешла на домашнее обучение из-за работы. Сейчас она работает фотомоделью и манекенщицей. На ее странице в Instagram более 300 тысяч подписчиков.

Кристина Пименова – 15 лет

Российскую модель и актрису Кристину Пименову журнал "Women Daily" в 2015 году и ряд мировых СМИ неоднократно называли самой красивой девочкой в мире. Она занимается моделингом с 4 лет, еще в юном возрасте Кристина примерила наряды Prada, Burberry, Dolce&Gabbana и Armani.

В 10 лет модель подписала контракт с модельным агентством и переехала в Лос-Анджелес. Сейчас девушка снимается в кино и участвует в фотосессиях, на ее странице в Instagram 3 миллиона подписчиков.

Элла Гросс – 12 лет

Модель и актриса Элла Гросс живет в США. Девочка участвует в фотосессиях, она украшала модные журналы в Японии, Корее и США.

В Instagram Эллы 4 миллиона подписчиков, она обожает играть на гитаре. Гросс уже успела сняться в нескольких известных сериалах, таких как "Спасатели Малибу" и "Звездный путь: Пикар". Кинорежиссеры, модельные агенты и поклонники девочки называют ее самой красивой в мире.

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