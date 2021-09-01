Чем занимаются повзрослевшие дети Фреймут, Поляковой, Кравец и других украинских звезд. Фото

Украинские знаменитости часто хвастаются своими детьми в социальных сетях. Многие из них уже давно выросли, уехали учиться за границу или другие города, и редко приезжают домой. Но все же они остаются любимцами своих родителей, которые души в них не чают.

OBOZREVATEL решил показать, как на сегодняшний день выглядят подросшие дети популярных украинских звезд (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца). Среди них – Маша Полякова, София Налчаджиоглу (дочь Ани Лорак), Илья Полищук (сын Кати Осадчей) и другие.

16-летняя дочь украинской певицы Оли Поляковой – Маша Полякова – с юного возраста зарабатывает в Instagram. Девочка активно рекламирует в сети товары и у нее уже более 172 тыс. подписчиков.

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10-летняя дочь Ани Лорак – София Налчаджиоглу – живет вместе с мамой в России, и там же учится. Родители девочки в разводе, но она часто видится со своим папой.

18-летний старший сын Кати Осадчей – Илья Полищук – ведет тихую, непубличную жизнь и нечасто появляется в социальной сети своей мамы. Телеведущая говорит, что ее сын очень целеустремленный и добрый. На данный момент Илья учится за рубежом.

13-летний сын Тины Кароль – Вениамин Огир – учится в одном из самых престижных учебных заведений Лондона – в Repton Preparatory School. Школа располагается в поселке Формарк, графстве Дербишир. Тина Кароль платит за учебу сына около миллиона гривен в год. Помимо учебы, Вениамин в свободное время играет на фортепиано и барабанах, а также занимается фехтованием и регби.

15-летняя дочь Ольги Фреймут – Злата Митчелл – также берет ведет активную публичную жизнь. Она не пропускает кинопремьер и выходов в свет, позируя на красных дорожках. Отец девочки британец, поэтому Злата часто путешествует в Лондон и хорошо знает английский язык.

17-летняя дочь Маши Ефросининой – Нана Хромаева – на сегодняшний день живет и учится в Канаде. Девочка поступила в колледж и заканчивает там 11 и 12 классы. При этом родители не стали снимать или покупать Нане жилье за границей, поэтому она живет в общежитии.

21-летний сын Ирины Билык – Глеб – уже успел обручиться со своей возлюбленной, он сделал ей предложение руки и сердца осенью 2020 года. Парень может похвастаться своими длинными волосами и статной фигурой, а также у него темные черные волосы, как и у его отца – Андрея Оверчука.

18-летняя дочь Елены Кравец – Маша – с 16 лет живет отдельно от родителей. Как рассказывала актриса, это было личное взвешенное решение ее дочери, а демократичная и понимающая мама не стала препятствовать ее желанию.

16-летняя дочь Александра Педана – Валерия – активно ведет социальные сети, снимает забавные ролики с отцом, а также любит изучать иностранные языки.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, сколько стоит учеба за границей детей украинских звезд и политиков: Тины Кароль, Веры Брежневой, Виталия Кличко и других.