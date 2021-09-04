Анджелина Джоли показала новые кадры подросших детей

Голливудская звезда Анджелина Джоли, которая не так давно зарегистрировала свой аккаунт в Instagram, опубликовала новые снимки своих старших дочерей – 15-летней Шайло и 16-летней Захары. Несмотря на то, что звезда очень редко делиться личной жизнью на публику, она показала самые любимые книги своих детей.

Соответствующие кадры появились на личной странице в Instagram Джоли (чтобы посмотреть, проскролльте до конца страницы). На снимках обе девочки позировали с книгами в руках.

Так, уроженка Эфиопии, приемная дочь Джоли и Брэда Питта Захара улыбалась на камеру и держала любимую книгу "Самые голубые глаза" Тони Моррисон. А биологическая дочь Шайло предстала на фото во время чтения "Темной леди" писателя Акалы.

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"Конец летнего чтения. Это одни из любимых книг в нашем доме. Хотелось бы узнать, какие у вас", — подписала снимки голливудская звезда.

Коротко о знаменитости:

Анджелина Джоли – американская актриса кино, телевидения и озвучивания, кинорежиссер, сценаристка, продюсер, фотомодель, посол доброй воли ООН. Обладательница премии "Оскар", трех премий "Золотой глобус" и двух "Премий Гильдии киноактеров США". Джоли создала несколько благотворительных организаций.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Анджелина Джоли снялась с роем пчел. Она хотела привлечь внимание к проблеме их исчезновения. Кадры были сделаны для National Geographic.