Как выглядят взрослые дети всемирно известных звезд, которых они скрывали долгие годы. Фото
Наследники знаменитостей часто идут по стопам родителей, а добиться успеха им помогает имя известного родственника. Так, мы каждый день натыкаемся в интернете на имена и фотографии семейства Кардашьян, Бекхэм, Джоли и других звездных семей.
Однако некоторым детям мировых знаменитостей удалось избежать ажиотажа вокруг своей фамилии и не засветиться в СМИ. OBOZREVATEL узнал, как выглядят звездные дети, о которых мало кто знает.
Гэри и Чарли Джон Олдмен
В сети есть много информации о том, кто такой Гэри Олдмен. А вот о его сыне, Джоне, практически ничего нельзя найти. Дело в том, что наследник британского актера и режиссера не захотел идти по стопам знаменитого родителя и становиться знаменитым, поэтому Гэри несильно распространялся о его жизни.
Эдди и Бриа Мерфи
А вот 31-летняя дочь Эдди Мерфи долгое время оставалась в тени отца, пока не захотела построить модельную карьеру. Вслед за другими звездными дочками, Бриа подалась в бизнес и уже подписала рекламный контракт с маркой средств по уходу за волосами "Dark and Lovely".
Тиль и Лили Швайгер
Маленькая Лили засветилась на экране всего несколько раз – в детском фильме 2007 года "Keinohrhasen" и его сиквеле "Zweiohrküken" 2009 года, режиссером которого был ее отец Тиль Швайгер. Сейчас девушке уже 22 года, однако, чем она сейчас занимается, поклонники ее отца и общественность не знают.
Мэтт и Марина Перл Леблан
У красавчика Джоуи из культового сериала "Друзья" есть 17-летняя дочь Марина. Мэтт как-то поделился в интервью, что его дочь не в восторге от роли отца в этом проекте.
"Я не думаю, что Марина считает меня крутым. Ее друзья уже смотрят "Друзей", но ей он кажется скучным, и в первую очередь из-за того, что я там играю. В этом возрасте родители всегда отстой, обычное дело. Посмотрев несколько эпизодов, Марина сообщила: "Тебя слишком много, мне это не нравится", – рассказал актер.
Том и Элизабет Хэнкс
Элизабет Хэнкс уже 38 лет, а о ее карьере ничего неизвестно. Однако, в интернете можно найти снимки легендарного актера со взрослой дочерью и информацию о том, где она получила образование. Так, Элизабет окончила Сент-Эндрюсский университет – старейший университет в Шотландии, выпускниками которого являются также Кейт Миддлтон и принц Уильям.
OBOZREVATEL ранее писал:
Как изменились актеры сериала "Твин Пикс" спустя 31 год после премьеры.
Как сейчас выглядят дети из фильмов ужасов 2000-х, которые смотрели все.
Как изменились за последние 30 лет звезды боевиков 90-х.