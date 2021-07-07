Как выглядят взрослые дети всемирно известных звезд, которых они скрывали долгие годы. Фото

Наследники знаменитостей часто идут по стопам родителей, а добиться успеха им помогает имя известного родственника. Так, мы каждый день натыкаемся в интернете на имена и фотографии семейства Кардашьян, Бекхэм, Джоли и других звездных семей.

Однако некоторым детям мировых знаменитостей удалось избежать ажиотажа вокруг своей фамилии и не засветиться в СМИ. OBOZREVATEL узнал, как выглядят звездные дети, о которых мало кто знает.

Гэри и Чарли Джон Олдмен

В сети есть много информации о том, кто такой Гэри Олдмен. А вот о его сыне, Джоне, практически ничего нельзя найти. Дело в том, что наследник британского актера и режиссера не захотел идти по стопам знаменитого родителя и становиться знаменитым, поэтому Гэри несильно распространялся о его жизни.

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Эдди и Бриа Мерфи

А вот 31-летняя дочь Эдди Мерфи долгое время оставалась в тени отца, пока не захотела построить модельную карьеру. Вслед за другими звездными дочками, Бриа подалась в бизнес и уже подписала рекламный контракт с маркой средств по уходу за волосами "Dark and Lovely".

Тиль и Лили Швайгер

Маленькая Лили засветилась на экране всего несколько раз – в детском фильме 2007 года "Keinohrhasen" и его сиквеле "Zweiohrküken" 2009 года, режиссером которого был ее отец Тиль Швайгер. Сейчас девушке уже 22 года, однако, чем она сейчас занимается, поклонники ее отца и общественность не знают.

Мэтт и Марина Перл Леблан

У красавчика Джоуи из культового сериала "Друзья" есть 17-летняя дочь Марина. Мэтт как-то поделился в интервью, что его дочь не в восторге от роли отца в этом проекте.

"Я не думаю, что Марина считает меня крутым. Ее друзья уже смотрят "Друзей", но ей он кажется скучным, и в первую очередь из-за того, что я там играю. В этом возрасте родители всегда отстой, обычное дело. Посмотрев несколько эпизодов, Марина сообщила: "Тебя слишком много, мне это не нравится", – рассказал актер.

Том и Элизабет Хэнкс

Элизабет Хэнкс уже 38 лет, а о ее карьере ничего неизвестно. Однако, в интернете можно найти снимки легендарного актера со взрослой дочерью и информацию о том, где она получила образование. Так, Элизабет окончила Сент-Эндрюсский университет – старейший университет в Шотландии, выпускниками которого являются также Кейт Миддлтон и принц Уильям.

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