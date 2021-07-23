Трагические судьбы: советские дети-актеры, жизнь которых пошла под откос. Фото

Многие популярные актеры еще в детстве сыграли первые эпизоды в кино. Юные артисты всего несколько раз появлялись на экране, но стали известными на всю жизнь.

Советские фильмы остаются в памяти миллионов людей и до сих пор не теряют популярности. OBOZREVATEL вспомнил знаменитых киноактеров, которых уже нет в живых.

Сергей Шевкуненко в 14 лет сыграл главную роль Миши Полякова из фильма "Бронзовая птица". Актер в 90-х дважды сидел за решеткой. 35-летнего актера застрелил киллер вместе с матерью.

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Актер Геннадий Худяков появился на экране еще в 10 лет, но после фильма "Старик Хоттабыч" больше не получал знаковых ролей. Он умер в возрасте 69 лет.

Сестры Юкины снимались вместе с юного возраста, а после нескольких ролей, решили заняться туризмом. Ольга умерла в 52 года от инсульта. Татьяны не стало в 57 лет из-за сердечного приступа.

Юный советский актер Сергей Тихонов сыграл много ролей в 1960-х. Артист трагически погиб в 22 года, его сбил трамвай.

Фомкин Алексей играл Колю Герасимова в фильме "Гостья из будущего". Также юный актер снимался в эпизодических ролях киножурнала "Ералаш". 27-летний актер умер во время пожара.

Виктор Перевалов снимался в кино с 8 лет, талантливого мальчика заметили известные режиссеры и приглашали во многие фильмы. Умер актер в 62 года.

Павел Полунин сыграл сироту Ванюшку в экранизации одноименной повести Михаила Шолохова "Судьба человека". В зрелом возрасте он работал инженером и таксистом. Умер в 68 лет.

Ян Пузыревский сыграл главную роль Кая в киноленте "Тайна Снежной королевы". Актер выпрыгнул из окна вместе со своим сыном. Полуторагодовалый малыш остался жив, а Ян разбился.

12-летняя Ольга Озерецковская дебютировала на экране в киноленте "В моей смерти прошу винить Клаву К.". Позже женщина была артисткой театра. Умерла в 32 года.

Известный советский и российский актер Дмитрий Марьянов с детства занимался творчеством. Первая его роль в фильме "Выше радуги". У артиста были проблемы с алкоголем. Умер в 48 лет.

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