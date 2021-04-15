Украинские звезды VS актеры СССР в одном возрасте: кто выглядит лучше. Фото

Многие из нас обожают пересматривать старые фильмы. Все актеры в них выглядят настоящими и такими живыми: Людмила из "Москва слезам не верит", красотка Зиночка и меланхоличный Шурик из фильма "Иван Васильевич меняет профессию" и многие другие.

Но мало кто задумывался, сколько было лет актерам, когда они прославились благодаря своим легендарным ролям. OBOZREVATEL решил не только узнать их возраст на момент выхода культовых фильмов, но и найти их "ровесников" в украинском шоу-бизнесе.

1. Нина Гребешкова и Светлана Лобода, 38 лет

Сейчас советской актрисе Нине Гребешковой уже 90 лет, а вот в легендарном фильме "Бриллиантовая рука" ей было 38. Впрочем, как и Светлане Лободе. Тем более, интересно посмотреть, насколько отличается их внешность при одинаковом возрасте.

2. Лия Ахеджакова и Джамала, 37 лет

Лии Ахеджаковой в "Служебном романе" было 37 лет. Сейчас артистке уже 82 года. Можно сравнить, как выглядела она на пике своей славы, с украинской певицей Джамалой, которой в 2021 году как раз 37 лет.

3. Ирина Муравьева и Регина Тодоренко, 30 лет

Ирина Муравьева – звезда ряда культовых фильмов: "Москва слезам не верит", "Самая обаятельная и привлекательная" и других. Так, когда она снялась в своих главных ролях, ей было 30 лет. Телеведущей Регине Тодоренко сейчас тоже 30.

4. Наталья Кустинская и Тина Кароль, 35 лет

Самая яркая блондинка Советского Союза Наталья Кустинская в фильме "Иван Васильевич меняет профессию" отметилась эпизодическим, но таким характерным образом. Девушке превосходно удалась роль кокетливой пассии режиссера Якина. Любопытно, что ее ровесницей сейчас является самая яркая блондинка Украины – певица Тина Кароль.

5. Галина Польских и Вера Брежнева, 38 лет

В 1978 году состоялась премьера комедии "По семейным обстоятельствам". В роли Галины Аркадьевны 38-летняя актриса побывала сначала тещей, а затем невесткой. Ее звездной "ровесницей" сейчас является певица и экс-Виа Гра Вера Брежнева.

6. Александр Демьяненко и MONATIK, 35 лет

Александр Демьяненко запомнился нам благодаря своему бессменному амплуа интеллигентного очкарика Шурика. Именно в таком образе в 35 лет он снялся в фильмах "Иван Васильевич меняет профессию" и "Операция Ы". Интересно сравнить его внешность с Дмитрием Монатиком, которому в 2021-м как раз 35 лет.

7. Вячеслав Тихонов и Григорий Решетник, 37 лет

Эпохальной для Тихонова стала роль в фильме Сергея Бондарчука "Война и мир". В фильме 37-летний актер сыграл князя Андрея Болконского. Известному украинскому телеведущему Григорию Решетнику также сейчас 37 лет.

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