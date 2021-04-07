Как сейчас выглядят Сталлоне, Шварценеггер и другие звезды боевиков 90-х. Фото

В конце прошлого века голливудские фильмы только начинали завоевывать сердца зрителей по всему миру. И многие актеры, снявшись в культовых боевиках, запомнились нам навсегда молодыми.

Несмотря на то, что с тех пор прошло уже несколько десятилетий, любимые герои "Терминатора", "Крепкого орешка", "Криминального чтива" и многих других фильмов не собираются выходить на пенсию и продолжают сниматься в кино. OBOZREVATEL узнал, как изменились за это время самые брутальные звезды 90-х.

1. Брюс Уиллис, 66 лет

Актер обрел мировую славу после роли полицейского в фильмах "Крепкий орешек". Также некоторые зрители помнят его по кинокартинам "Пятый элемент", "Шестое чувство", "12 обезьян" и "Армагеддон". Актер не собирается завершать свою карьеру и продолжает работать над новыми фильмами. Например, Уиллис снялся в главной роли новой картины "Звездный рубеж", премьера которой запланирована на этот год.

2. Арнольд Шварценеггер, 73 года

После выхода "Терминатора" имя Арнольда Шварценеггера узнавали все. Еще более популярным сделало его увлечение бодибилдингом. Последняя роль Шварценеггера – в фильме "Кунг Фьюри – 2", который должен выйти в этом году.

3. Сильвестр Сталлоне, 74 года

Сильвестра Сталлоне мы помним, как крутого боксера из "Рокки". Актер также засветился в ряде таких популярных кинолент, как "Рэмбо", "Неудержимые" и "План побега". На данный момент звезда Голливуда пишет сценарии и продолжает вести как актерскую, так режиссерскую деятельность. Один из последних фильмов с его участием носит название "Самаритянин".

4. Жан-Клод Ван Дамм, 60 лет

Звездой боевиков Ван Дамм стал благодаря главной роли в фильме "Кровавый спорт". Также актер засветился в "Универсальном солдате" и "В поисках приключений". В последнее время постаревший Ван Дамм занимался работой над боевиком от Netflix, съемки которого проходили, в том числе и в Киеве.

5. Киану Ривз, 56 лет

Известность пришла к Ривзу после того, как он сыграл Нео в "Матрице", а позже и главной роли в культовом боевике "Джон Уик". При этом, за эти более чем 20 лет, Киану практически не изменился внешне и совершенно не сбавил обороты своей актерской карьеры.

6. Жан Рено, 72 года

Французский актер запомнился всему миру благодаря роли наемника в киноленте "Леон". В фильмографии актера за последние годы прибавились такие работы как "Малышка с характером" и "В ожидании Ани".

7. Джон Траволта, 67 лет

Благодаря своему умению танцевать и петь Джон Траволта принимал участие в различных мюзиклах. Но популярность свалилась на актера после успеха фильма Квентина Тарантино "Криминальное чтиво". В жизни Траволты не все шло так гладко, как он хотел. Ему пришлось пережить смерть и сына, и любимой жены, депрессию и ожирение. Однако, актер взял себя в руки, привел в порядок и снова начал сниматься в кино.

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