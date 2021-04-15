Українські зірки VS актори СРСР в одному віці: хто виглядає краще. Фото

Багато хто з нас любить переглядати старі фільми. Всі актори в них здаються справжніми і такими живими: Людмила з "Москва сльозам не вірить", красуня Зіночка і меланхолійний Шурик із фільму "Іван Васильович змінює професію" та багато інших.

Але мало хто замислювався, скільки було років акторам, коли вони прославилися завдяки своїм легендарним ролям. OBOZREVATEL вирішив не тільки дізнатися їхній вік на момент виходу культових фільмів, а й знайти їхніх "ровесників" в українському шоу-бізнесі.

1. Ніна Гребешкова і Світлана Лобода, 38 років

Зараз радянській акторці Ніні Гребешковій уже 90 років, а ось у легендарному фільмі "Діамантова рука" їй було 38. Утім, як і Світлані Лободі. Тим більш цікаво подивитися, наскільки відрізняється їхня зовнішність за однакового віку.

2. Лія Ахеджакова та Джамала, 37 років

Лії Ахеджаковій у "Службовому романі" було 37 років. Зараз актрисі вже 82 роки. Можна порівняти, який вигляд вона мала на піку своєї слави, з українською співачкою Джамалою, якій у 2021 році якраз 37 років.

3. Ірина Муравйова та Регіна Тодоренко, 30 років

Ірина Муравйова – зірка низки культових фільмів "Москва сльозам не вірить", "Найчарівніша і найпривабливіша" та інших. Так, коли вона знялася в своїх головних ролях, їй було 30 років. Телеведучій Регіні Тодоренко зараз теж 30.

4. Наталя Кустинська і Тіна Кароль, 35 років

Найяскравіша блондинка Радянського Союзу Наталія Кустинська у фільмі "Іван Васильович змінює професію" відзначилася епізодичним, але таким характерним образом. Дівчині чудово вдалася роль кокетливої пасії режисера Якіна. Цікаво, що її ровесницею зараз є найяскравіша блондинка України – співачка Тіна Кароль.

5. Галина Польських і Віра Брежнєва, 38 років

У 1978 році відбулася прем'єра комедії "За сімейними обставинами". У ролі Галини Аркадіївни 38-річна акторка побувала спочатку тещею, а потім невісткою. Її зірковою "ровесницею" зараз є співачка і колишня солістка "Віа Гри" Віра Брежнєва.

6. Олександр Дем'яненко та MONATIK, 35 років

Олександр Дем'яненко запам'ятався нам завдяки своєму незмінному амплуа інтелігентного "очкарика" Шурика. Саме в такому образі в 35 років він знявся у фільмах "Іван Васильович змінює професію" та "Операція Ы". Цікаво порівняти його зовнішність із Дмитром Монатіком, якому в 2021-му якраз 35 років.

7. В'ячеслав Тихонов і Григорій Решетник, 37 років

Епохальною для Тихонова стала роль у фільмі Сергія Бондарчука "Війна і мир". У фільмі 37-річний актор зіграв князя Андрія Болконського. Відомому українському телеведучому Григорію Решетніку також зараз 37 років.

OBOZREVATEL раніше писав: