Как выглядят самые роскошные загородные дома звезд. Фото изнутри, от которых захватывает дух

Дома известных личностей могут похвастаться всем: бассейнами, домашними кинотеатрами, собственными спортзалами, подземными винными погребами и всеми теми благами, которые у большинства из нас вызывают лишь зависть.

Тысячи квадратных метров жилой площади, частные озера, необычные интерьеры – за это селебрити готовы отдать миллионы долларов. OBOZREVATEL узнал, в каких загородных домах голливудские знаменитости проводят свое свободное от работы время.

Уилл Смит и Джада Пинкет-Смит

Голливудский красавчик Уилл Смит делит со своей супругой Джадой Пинкет-Смит и тремя детьми большой семейный дом в стиле ранчо, площадь которого занимает более 2300 квадратных метров. На участке есть практически все: теннисный корт, бассейн, баскетбольная площадка, конюшня, озеро и тренажерный зал. Интерьер выполнен в трех стилях: марокканском, иранском и средиземноморском.

Звезда сериала "Игра престолов" живет с женой Роуз Лесли и их новорожденным ребенком в загородном доме, который находится в восточной части Англии. Особняк они приобрели за 2,2 миллиона долларов, чтобы отдыхать там в промежутках между съемками. Ведь работа их вынуждает постоянно находится в Лондоне.

Еще одна звезда "Игры престолов" большую часть времени живет в Лондоне, но дом для отпуска у нее располагается в Калифорнии. Летний особняк обошелся актрисе почти в 5 миллионов долларов. В ее доме есть несколько спален, огромная библиотека и все, что нужно для полного релакса.

Звездной паре принадлежит особняк в Санта-Барбаре за 10 миллионов долларов. Этот роскошный дом семья использует как летний домик для отдыха. В нем располагаются шесть спален, шесть ванных комнат, большая гостиная с видом на океан. Также имеется личный пляж.

Получив свой первый большой гонорар за фильм "Титаник", звезда потратил его на роскошное жилье в Малибу с видом на океан, расположенное прямо у знаменитого "Пляжа миллиардеров". Здесь Лео провел не один летний отпуск.

Звезда "Железного человека" и "Мстителей" настолько хорошо вжился Тони Старка, что даже приобрел себе жилье, как у него. Так, он купил загородную виллу за 3,5 миллиона долларов, которая внешне она очень похожа на дом Железного человека. Кроме, того дом даже находится там, где была вилла у Тони Старка – в Малибу.

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