Как выглядит роскошный особняк Горбунова под Киевом, что стоит за фейками о ДТП и за что ведущий получил орден

Известный украинский ведущий и продюсер Юрий Горбунов оказался в эпицентре скандала после того, как стало известно о съемках сериала "ПГТ Ингулец" за 33 миллиона гривен из госбюджета. Шоумен впоследствии отказался от госфинансирования проекта, однако его репутация серьезно пострадала. На фоне обостренного внимания к персоне знаменитости в сети стало появляться немало фейков. Подозрительные некачественные источники даже распространили "сенсационную" новость о "гибели Горбунова в ДТП", что, естественно, является довольно жестоким фейком, написанным ради трафика.

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OBOZREVATEL разобрался, что стоит за фейками об "аварии", а также решил показать, как выглядит роскошный особняк, в котором живет Горбунов и его звездная супруга-коллега Екатерина Осадчая. Кроме того, вспомним, за что артиста наградили орденом "За заслуги" ІІ степени, который также вызвал споры в сети.

Что касается фейков о "трагической гибели Горбунова в ДТП", то их распространили в Facebook на сомнительной новообразованной странице еще в марте, однако после скандала с сериалом кликбейтный заголовок вновь начал мелькать в сети. Если перейти по указанной ссылке, то попадаем на подозрительный сайт с русскоязычным названием домена. На нем – огромное количество неблагонадежной рекламы.

Сам же фейк также написан на русском языке. "ГИБДД просит откликнуться очевидцев и лиц, что-либо знающих о данном происшествии", – пишут авторы фальшивой новости, которые, очевидно, не знают, что никакой ГИБДД в Украине нет и не было. Упоминание инспекции наталкивает на мысль, что текст, вероятнее всего, просто скопировали с такого же сомнительного российского сайта, подставив имя Горбунова вместо имени реальной жертвы.

Что касается особняка, в котором живет оскандалившийся шоумен, то он находится в закрытом коттеджном городке в живописном элитном поселке Романков под Киевом. Заснять апартаменты с высоты птичьего полета удалось журналистам программы "Викриття" телеканала KYIV.LIVE.

На обнародованных кадрах можно увидеть двухэтажный роскошный дом, который находится участке в 13 соток с лужайкой и детской площадкой. За территорий следят патрули военизированной охраны, там установлены камеры видеонаблюдения, а при въезде есть КПП. Кроме того, особняк огражден двойным забором.

По соседству с Горбуновым, Осадчей и их детьми живут другие знаменитости. В частности, рэпер Потап и его супруга-певица Настя Каменских, которые также оскандалились за время полномасштабной войны. Музыкант, к слову, не только сосед шоумена, но и кум – он крестил старшего общего сына телеведущих Ивана.

Как выглядит звездное имение внутри – неизвестно. Однако иногда Осадчая делится семейными фото, на которых можно рассмотреть светлые стены апартаментов, высокие потолки и красивую дизайнерскую мебель.

Еще до скандала с сериалом за государственные деньги Горбунов столкнулся с хейтом из-за своих наград. Так, у него есть орден "За заслуги" III ст., полученный еще 10 сентября 2021 года, а также орден "За заслуги" II ст. за 23 августа 2022-го.

Интерес у публики вызвал орден, полученный уже во время войны. Тогда Горбунов объяснял в интервью для YouTube-канала "РОЗМОВА": "Просто так тебе орден не дают – нужно, чтобы кто подал. Я не подавал, но, как выяснилось, подал Сергей – его называют "Картина". Когда началась война, он первый мне позвонил по поводу концертов. Потом отдельно уже заказывало Министерство обороны, потом командиры "по сарафанному радио"... Это очень приятно, ведь волонтерство – это труд во благо. А когда тебя еще и отмечают, то, конечно, это приятно".

Орден "За заслуги" II степени, как стало известно из указов президента Украины, вручают за значительные заслуги в укреплении украинской государственности, мужество и самоотверженность, проявленные в защите суверенитета и территориальной целостности Украины, весомый личный вклад в развитие разных сфер общественной жизни, отстаивание национальных интересов нашего государства, добросовестное исполнение профессионального долга.

Сам же Горбунов объясняет, что награду он получил за свою волонтерскую деятельность и благотворительные концерты. К слову, после скандала с сериалом ведущий сообщил о намерениях передать государственный орден военным. Однако в сети этот жест встретили критикой.

Напомним, компания Горбунова "Прототип Продакшен" выиграла тендер на съемку 24-серийного комедийного сериала за 33 млн грн. На примере Охлобыстина ведущий объяснил, зачем снимает сериал за государственные деньги. Артист подчеркнул, что военным сейчас нужен юмор.

Украинцы же упрекнули звезду, что защитникам Украины на передовой нужно оружие, авто и дроны, а не шутки. Под давлением продюсер отказался от тендера.

Также мы рассказывали, сколько зарабатывал Горбунов до полномасштабного вторжения, и изменился ли его заработок после. Об этом – читайте в нашем материале.

Как писал OBOZREVATEL, среди представителей отечественного шоу-бизнеса нашлись те, кто поддержал Горбунова. В их числе Потап, Руслан Ханумак и другие. Подробнее – по ссылке здесь.

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