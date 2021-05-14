Как выглядели украинские звезды на своем выпускном в школе. Фото

Яна Сончковская
Яна Сончковская
Люди
2 минуты
4,7 т.
Никитюк, Потап и другие звезды поделились архивными фото

Вскоре в школах прозвучит последний звонок и ученики уйдут на каникулы, а выпускники запомнят этот день на всю жизнь. Украинские звезды на выпускном вечере были не такими, как мы их привыкли видеть. Ведь к светскому выходу их часами готовят стилисты.

OBOZREVATEL вспомнил, как выглядели отечественные знаменитости в школьные годы на выпускном балу. Многие из них кардинально изменили имидж.

Регина Тодоренко написала в своем Instagram, что на выпускном вечере "превратилась из гадкого утенка в прекрасного лебедя". Будущая телеведущая появилась в длинном кружевном платье с вырезами на талии. Верх наряда – полупрозрачный корсет, отделанный цветами и камнями. Девушка подчеркнула яркий образ объемной прической с плетением.

Регина Тодоренко на выпускном была в белом платье

Ирина Билык в школе была очень стеснительным ребенком, но уже тогда будущая певица проявляла вокальные способности, исполнив несколько своих песен на выпускном.

Ирина Билык на выпускном играла на фортепиано свои композиции.

Леся Никитюк признавалась, что в школе была жертвой буллинга. Девушка носила только спортивную одежду, а первую косметику приобрела в возрасте 18 лет.

Леся Никитюк опубликовала фото с выпускного в 9 классе.

Виталий Козловский на выпускной сшил костюм по собственному дизайну. Артист рассказывал, что со школьных лет знал, что станет певцом, поэтому был ведущим всех школьных праздников и писал сценарии.

Виталий Козловский надел на выпускной оригинальный костюм

Певица Алеша на выпускной выбрала скромное длинное платье с абстрактным принтом. Со школьных лет звезда почти не изменилась.

Певица Алеша на выпускном фото позирует с родителями

Потап опубликовал в Instagram фотографию со своего выпускного. Юный артист на фото – с густой шевелюрой, здесь его не сразу можно узнать.

Потап на выпускном фото со своим школьным другом.

Ранее OBOZREVATEL показывал:

Регина ТодоренкоЛолита МилявскаяВиталий КозловскийЛеся НикитюкИрина БилыкАлеша (Alosha)Алексей Потапенко (Потап)