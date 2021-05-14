Как выглядели украинские звезды на своем выпускном в школе. Фото

Вскоре в школах прозвучит последний звонок и ученики уйдут на каникулы, а выпускники запомнят этот день на всю жизнь. Украинские звезды на выпускном вечере были не такими, как мы их привыкли видеть. Ведь к светскому выходу их часами готовят стилисты.

OBOZREVATEL вспомнил, как выглядели отечественные знаменитости в школьные годы на выпускном балу. Многие из них кардинально изменили имидж.

Регина Тодоренко написала в своем Instagram, что на выпускном вечере "превратилась из гадкого утенка в прекрасного лебедя". Будущая телеведущая появилась в длинном кружевном платье с вырезами на талии. Верх наряда – полупрозрачный корсет, отделанный цветами и камнями. Девушка подчеркнула яркий образ объемной прической с плетением.

Ирина Билык в школе была очень стеснительным ребенком, но уже тогда будущая певица проявляла вокальные способности, исполнив несколько своих песен на выпускном.

Леся Никитюк признавалась, что в школе была жертвой буллинга. Девушка носила только спортивную одежду, а первую косметику приобрела в возрасте 18 лет.

Виталий Козловский на выпускной сшил костюм по собственному дизайну. Артист рассказывал, что со школьных лет знал, что станет певцом, поэтому был ведущим всех школьных праздников и писал сценарии.

Певица Алеша на выпускной выбрала скромное длинное платье с абстрактным принтом. Со школьных лет звезда почти не изменилась.

Потап опубликовал в Instagram фотографию со своего выпускного. Юный артист на фото – с густой шевелюрой, здесь его не сразу можно узнать.

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