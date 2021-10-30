Как выглядели Кароль, Билык, Могилевская и другие украинские звезды в 90-х. Фото

В бурных 90-х зажглось множество новых звезд: исполнителей, телеведущих и продюсеров, которые быстро набрали популярность и сейчас купаются в заслуженных софитах славы. Но в то время имидж знаменитостей оставлял желать лучшего: яркий макияж, причудливая прическа и эпатажный наряд.

Кароль выщипывала тоненькие брови, а Билык красила волосы в пламенный цвет и носила откровенные платья. OBOZREVATEL сравнил фото украинских звезд в 90-х, когда они делали первые шаги в карьере, с тем, как они выглядят сейчас.

Тина Король

Видео дня

Певица Тина Кароль стала популярной в Украине в 2000-х. Однако первые шаги в певческой карьере она совершала еще в 14 лет в далеком 1998 году. Тогда звезда была значительно полнее, выщипывала тонкие брови, красила глаза голубым, а губы – темно-бордовым.

Ирина Билык

Певица Ирина Билык пришла в отечественный шоу-бизнес в начале 90-х. Ее образ в то время полностью отражал тренды. Она появлялась с ярким макияжем и в провокационном наряде. Прическа Билык была ярко-рыжего оттенка, которая привлекала внимание поклонников.

Юрий Горбунов

Телеведущий и продюсер Юрий Горбунов начал свою карьеру на украинском телевидении в 1997 году. Его приняли на роль ведущего утренних программ, благодаря которым он стал безумно популярным. Горбунов носил короткую стрижку и часто эпатажно одевался.

Наталья Могилевская

Наталья Могилевская начала покорять украинский шоу-бизнес в 90-х годах с натуральным цветом волос и нежным макияжем. Артистка тогда предпочитала романтические и сексуальные образы. По пути к славе ее декольте становились все глубже, а юбки – короче.

Алла Кудлай

Украинская певица Алла Кудлай выпустила дебютный альбом в 1990 году. Однако начала она свою карьеру еще в 1978 году, исполняя песни в хоре имени Веревки. Звезда в 90-х была секс-символом, а ее невероятной природной красотой восхищались миллионы.

Павел Зибров

Певец Павел Зибров покорил в 90-х сердца фанаток хитами "Марина" и "Женщина любимая". Сейчас артист сменил имидж, отрастил волосы и начал красить седину, чтобы казаться моложе. Он до сих пор гастролирует, дает концерты и пишет новые песни.

Виктор Павлик

Певец Виктор Павлик начал музыкальную карьеру в 90-е. Тогда он был молодым мачо с длинными кудрявыми волосами. Украинский исполнитель до сих пор гастролирует по миру и дает концерты по Украине.

Ранее OBOZREVATEL показывал: