Как выглядели Кароль, Билык, Могилевская и другие украинские звезды в 90-х. Фото

Яна Сончковская
Яна Сончковская
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Украинские знаменитости кардинально изменили имидж

В бурных 90-х зажглось множество новых звезд: исполнителей, телеведущих и продюсеров, которые быстро набрали популярность и сейчас купаются в заслуженных софитах славы. Но в то время имидж знаменитостей оставлял желать лучшего: яркий макияж, причудливая прическа и эпатажный наряд.

Кароль выщипывала тоненькие брови, а Билык красила волосы в пламенный цвет и носила откровенные платья. OBOZREVATEL сравнил фото украинских звезд в 90-х, когда они делали первые шаги в карьере, с тем, как они выглядят сейчас.

  • Тина Король

Тина Кароль принимала участие в музыкальных фестивалях, будучи подростком.
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Певица Тина Кароль стала популярной в Украине в 2000-х. Однако первые шаги в певческой карьере она совершала еще в 14 лет в далеком 1998 году. Тогда звезда была значительно полнее, выщипывала тонкие брови, красила глаза голубым, а губы – темно-бордовым.

  • Ирина Билык

Как изменилась Ирина Билык с 90-х годов.

Певица Ирина Билык пришла в отечественный шоу-бизнес в начале 90-х. Ее образ в то время полностью отражал тренды. Она появлялась с ярким макияжем и в провокационном наряде. Прическа Билык была ярко-рыжего оттенка, которая привлекала внимание поклонников.

  • Юрий Горбунов

Юрий Горбунов начал карьеру на телевидении в 90-е.

Телеведущий и продюсер Юрий Горбунов начал свою карьеру на украинском телевидении в 1997 году. Его приняли на роль ведущего утренних программ, благодаря которым он стал безумно популярным. Горбунов носил короткую стрижку и часто эпатажно одевался.

  • Наталья Могилевская

Наталья Могилевская в 90-е и сейчас.

Наталья Могилевская начала покорять украинский шоу-бизнес в 90-х годах с натуральным цветом волос и нежным макияжем. Артистка тогда предпочитала романтические и сексуальные образы. По пути к славе ее декольте становились все глубже, а юбки – короче.

  • Алла Кудлай

Алла Кудлай была популярна в 90-х.

Украинская певица Алла Кудлай выпустила дебютный альбом в 1990 году. Однако начала она свою карьеру еще в 1978 году, исполняя песни в хоре имени Веревки. Звезда в 90-х была секс-символом, а ее невероятной природной красотой восхищались миллионы.

  • Павел Зибров

У Павла Зиброва в 90-х были седые волосы.

Певец Павел Зибров покорил в 90-х сердца фанаток хитами "Марина" и "Женщина любимая". Сейчас артист сменил имидж, отрастил волосы и начал красить седину, чтобы казаться моложе. Он до сих пор гастролирует, дает концерты и пишет новые песни.

  • Виктор Павлик

Виктор Павлик в 90-х носил длинные волосы.

Певец Виктор Павлик начал музыкальную карьеру в 90-е. Тогда он был молодым мачо с длинными кудрявыми волосами. Украинский исполнитель до сих пор гастролирует по миру и дает концерты по Украине.

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