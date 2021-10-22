Девятка, ковры и джинсы с этикеткой: как выглядела роскошь в 90-х. Фото

Легендарные 90-е разделили постсоветское общество на бедных и богатых. Пока у кого-то еле хватало денег на хлеб, другие – купались в золоте.

Автомобиль "вишневая девятка", золотая цепь на груди и кожаная барсетка были у каждого крутого парня. Женщины же "пантовались" джинсами из-за границы и шубами из настоящего меха. OBOZREVATEL рассказывает о главных символах роскоши 1990-х годов, которые озадачивают современную молодежь.

Ковры на полу

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В 90-х ковры украшали стены почти в каждом доме, а вот изделия ручной работы на пол клали только состоятельные люди. Сейчас ковер на стене говорит об отсутствии вкуса, а в СССР считалось, чем больше их в доме, тем состоятельнее жильцы.

Натуральная шуба

В 1990-х в СССР считалось, что если у женщины есть натуральная шуба, то она богата. Поэтому начиная с юных годов все девушки старались насобирать хотя бы на горжетку – маленький меховой шарф из чернобурой лисы. А любовницы состоятельных мужчин носили шубы из норки модного в то время леопардового цвета.

Приборы

Зарубежные девайсы тогда казались вершиной технической революции. Игровая приставка, двухкассетный магнитофон, телевизор с видеомагнитофоном – это далеко не полный список желаемой техники. Модную музыку тогда крутили только в клубах, а если были кассеты и магнитофон дома – песни 90-х звучали круглосуточно.

Импортные джинсы

Символом 1990-х годов считались джинсы "мальвины" с английской надписью или с этикеткой зарубежного бренда. Больше всего ценили вареные джинсы, а если такие достать не удавалось – их вываривали с помощью отбеливателя. Также тогда в моду вошли джинсовые комбинезоны.

Косуха

Мало кто знает, что кожаная куртка оверсайз родом из 90-х. Такую верхнюю одежду покупали все крутые парни, дополняя ее золотой цепью и темными очками. Кроме этого мужчины носили толстую барсетку через плечо, в которой прятали свои миллионы после обвала валюты.

Автомобили

В СССР обычные граждане не могли себе позволить новое авто. Уже после распада Союза многие разбогатели и приобрели себе новенькую "Ладу" или "Волгу". Символом роскоши стала "вишневая девятка". О ней даже сочиняли песни.

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