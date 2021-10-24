8 украинских звезд, которые выросли в нищете. Фото

Яна Сончковская
Яна Сончковская
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Украинские звезды росли в нищете

Многим людям кажется, что пробиться в мир шоу-бизнеса можно только за деньги или связи в столице. Однако некоторые украинские звезды доказали, что бедная семья, нищета в сельской глубинке и детские травмы – не помеха головокружительному успеху в будущем.

К примеру, в детстве Игоря Ласточкина не было электричества в доме, а Екатерина Павленко несколько месяцев прожила в недостроенном доме. OBOZREVATEL рассказывает о 8 украинских знаменитостях, у которых было сложное детство.

Екатерина Павленко

Екатерина Павленко часто болела.
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Певица и солистка группы Go_A Екатерина Павленко не любит вспоминать сложное и бедное детство в Нежине. Дело в том, что она росла без отца. Екатерина с мамой вынуждены были жить в недостроенном доме посреди зимы, из-за чего девочка часто простужалась. Однажды Павленко даже чуть не умерла из-за болезни, но ее спасли в больнице в Киеве, проведя бесплатную операцию на легких.

Макс Барских

Макс Барских рос в бедности.

Отец известного украинского певца Макса Барских употреблял алкоголь. Человек поднимал руку на маму и неоднократно бил мальчика. Исполнитель утверждает, что травмы с детства беспокоят его до сих пор. Также известно, что Макс вместо игрушек играл прищепками, потому что в его семье не было денег на нормальные машинки.

Игорь Ласточкин

Игорь Ласточкин родился в Казахстане.

Актер и комик Игорь Ласточкин провел детство в Казахстане в городе Шымкент. Поскольку в его семье не было денег на свет, газ и воду, Игорь уже в 10 лет подрабатывал на заправке грузчиком и официантом. Он также готовил вместе с бабушкой пирожки и продавал на рынке. В Украину будущий шоумен переехал, когда уже поступил в вуз в Днепре.

Джамала

Джамала сильно болела в детстве.

Певица Джамала родом из Крыма, но родилась в Киргизии. Ее крымскотатарская семья жила в частном доме, со своим садом и огородом. Летом всем членам семьи приходилось тяжело работать на плантациях. Кроме того, в детстве будущая звезда часто очень болела. В шесть лет Джамала чуть не потеряла слух из-за сильного воспаления, а в 18 лет заболела скарлатиной, после которой долго восстанавливала горло.

Алла Костромичова

Алла Костромичева жила в бедности.

Украинская супермодель Алла Костромичева в 13 лет потеряла отца. Она вынуждена была донашивать папину куртку, потому что на свою новую не хватало денег. Кроме того, в юные годы Алла не считала себя привлекательной, поскольку ее часто унижали и обзывали одноклассники.

Андрей Данилко

Андрей Данилко потерял отца в 7 лет.

Певец Андрей Данилко, выступающий под псевдонимом Верка Сердючка, вырос в бедной семье в Полтаве. Отец будущего певца злоупотреблял алкоголем и умер, когда Андрею было всего 7 лет. Матери пришлось тяжело работать, чтобы прокормить семью. Певец часто вспоминает, что на выпускной вечер праздничный костюм ему подарили его одноклассники.

Андре Тан

Андре Тан жил на вокзале.

Мама дизайнера Андре Тана строго воспитывала сына в Харьковской области в селе Комсомольское. Он с 9 лет продавал болгарский перец на рынке по выходным, а свежую рыбу по будням. В 90-х он жил на вокзале, поскольку ему не хватало средств на аренду квартиры.

Александр Пономарев

Александр Пономарев работал на рынке.

Певец Александр Пономарев также с бедной семьи из Хмельницкого. Исполнитель вспоминает, что ему часто приходилось есть хлеб с луком, поскольку другой еды не было. Родители едва наскребли денег на гитару, чтобы сын мог заниматься музыкой. Денег на музыкальную школу также не хватало, но Александр смог поступить в музыкальное училище благодаря своему таланту.

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