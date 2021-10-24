8 украинских звезд, которые выросли в нищете. Фото

Многим людям кажется, что пробиться в мир шоу-бизнеса можно только за деньги или связи в столице. Однако некоторые украинские звезды доказали, что бедная семья, нищета в сельской глубинке и детские травмы – не помеха головокружительному успеху в будущем.

К примеру, в детстве Игоря Ласточкина не было электричества в доме, а Екатерина Павленко несколько месяцев прожила в недостроенном доме. OBOZREVATEL рассказывает о 8 украинских знаменитостях, у которых было сложное детство.

Екатерина Павленко

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Певица и солистка группы Go_A Екатерина Павленко не любит вспоминать сложное и бедное детство в Нежине. Дело в том, что она росла без отца. Екатерина с мамой вынуждены были жить в недостроенном доме посреди зимы, из-за чего девочка часто простужалась. Однажды Павленко даже чуть не умерла из-за болезни, но ее спасли в больнице в Киеве, проведя бесплатную операцию на легких.

Макс Барских

Отец известного украинского певца Макса Барских употреблял алкоголь. Человек поднимал руку на маму и неоднократно бил мальчика. Исполнитель утверждает, что травмы с детства беспокоят его до сих пор. Также известно, что Макс вместо игрушек играл прищепками, потому что в его семье не было денег на нормальные машинки.

Игорь Ласточкин

Актер и комик Игорь Ласточкин провел детство в Казахстане в городе Шымкент. Поскольку в его семье не было денег на свет, газ и воду, Игорь уже в 10 лет подрабатывал на заправке грузчиком и официантом. Он также готовил вместе с бабушкой пирожки и продавал на рынке. В Украину будущий шоумен переехал, когда уже поступил в вуз в Днепре.

Джамала

Певица Джамала родом из Крыма, но родилась в Киргизии. Ее крымскотатарская семья жила в частном доме, со своим садом и огородом. Летом всем членам семьи приходилось тяжело работать на плантациях. Кроме того, в детстве будущая звезда часто очень болела. В шесть лет Джамала чуть не потеряла слух из-за сильного воспаления, а в 18 лет заболела скарлатиной, после которой долго восстанавливала горло.

Алла Костромичова

Украинская супермодель Алла Костромичева в 13 лет потеряла отца. Она вынуждена была донашивать папину куртку, потому что на свою новую не хватало денег. Кроме того, в юные годы Алла не считала себя привлекательной, поскольку ее часто унижали и обзывали одноклассники.

Андрей Данилко

Певец Андрей Данилко, выступающий под псевдонимом Верка Сердючка, вырос в бедной семье в Полтаве. Отец будущего певца злоупотреблял алкоголем и умер, когда Андрею было всего 7 лет. Матери пришлось тяжело работать, чтобы прокормить семью. Певец часто вспоминает, что на выпускной вечер праздничный костюм ему подарили его одноклассники.

Андре Тан

Мама дизайнера Андре Тана строго воспитывала сына в Харьковской области в селе Комсомольское. Он с 9 лет продавал болгарский перец на рынке по выходным, а свежую рыбу по будням. В 90-х он жил на вокзале, поскольку ему не хватало средств на аренду квартиры.

Александр Пономарев

Певец Александр Пономарев также с бедной семьи из Хмельницкого. Исполнитель вспоминает, что ему часто приходилось есть хлеб с луком, поскольку другой еды не было. Родители едва наскребли денег на гитару, чтобы сын мог заниматься музыкой. Денег на музыкальную школу также не хватало, но Александр смог поступить в музыкальное училище благодаря своему таланту.

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