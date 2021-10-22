Как изменились украинские звезды за последние 20 лет. Фото

Украинские звезды 90-х часто экспериментируют с собственной внешностью: сбрасывают и набирают вес, красят волосы, меняют стиль одежды и обращаются к пластическим хирургам. Толчком к изменениям стали не только мода и тренды, но и борьба за интерес со стороны целевой аудитории и попытки перехитрить возраст, чтобы оставаться привлекательными.

Читайте в материале OBOZREVATEL о том, как изменилась внешность представителей украинского шоубиза.

Украинская артистка Таисия для сохранения красоты неоднократно обращалась к пластическим хирургам. Сравнив ее фото с 90-х и сегодня, можно подумать, что на них изображены разные женщины. Впрочем, несмотря на многочисленные операции и beauty-процедуры, сейчас Повалий 56 лет и она не выглядит на свой возраст.

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Певица за 20 лет своей карьеры достаточно часто меняла имидж, ведь искала самый удачный вариант. В архивах можно найти фото Ирины с рыжими волосами, шатенкой, брюнеткой и блондинкой. Она остановилась на последнем варианте, который прекрасно подчеркивает черты лица и делает ее моложе. Женщина делала подтяжки лица, пластику носа, а также изменила форму губ.

Еще в 90-х Александр стал одним из самых сексуальных звезд украинского шоубиза. В начале своей карьеры артист создал образ "парня-интеллигента". Этот стиль сохранил до сих пор. А вот для более солидного вида он отпустил небольшую бороду и постоянно носит очки со стильной оправой.

Как на старте творческого пути, так и сейчас Святослав – харизматичный артист в прекрасной спортивной форме. Сейчас он состриг длинные волосы и отпустил небольшую бороду. В одежде предпочитает стиль кэжуал, который разбавляет этническими аксессуарами.

Ольга – эталон женственности, естественной красоты и нежности. Она сумела в течение 20 лет сохранить изящную фигуру и не испортить внешность пластическими операциями. В течение карьеры артистка неоднократно меняла цвет волос, и "вернулась к блондинке", как и в начале актерской деятельности.

Сначала артист получил известность за рубежом, играя в театре, а потом прославился в Украине. В 90-е у него была прическа, трендовая в те времена. Сейчас Олег кардинально изменил стиль одежды и укладку волос, отрастил щетину. Дополнительно стал заниматься в тренажерном зале, чтобы быть в форме.

Звезда дебютировала на телеэкране в 19 лет. За последние годы она заметно изменилась. Ранее Маша носила исключительно яркую одежду, наносила яркий макияж и имела пышные формы. Сейчас она скорректировала рацион, активно занимается спортом, предпочитает классическую одежду пастельных оттенков и выходит на сцену с минимумом макияжа.

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