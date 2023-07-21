Как украинец из Боярки помог Оппенгеймеру создать атомную бомбу: малоизвестная история

На мировые киноэкраны на этой неделе выходит новый блокбастер Кристофера Нолана "Оппенгеймер", посвященный американскому физику Роберту Оппенгеймеру. Он вошел в историю как лидер команды выдающихся ученых, создавших ядерную бомбу в рамках проекта "Манхеттен". Большинство из нас знают имена таких его участников, как Ричард Фейнман, Нильс Бор, Энрико Ферми или Мария Гёпперт-Майер. Но до сих пор малоизвестен факт, что среди основных разработчиков был и украинец.

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Речь идет о родившемся в Боярке физике и химике Георгии, или как его называли в США Джордже Кистяковском. Он стал разработчиком медленного взрывчатого вещества под названием боратол и взрывателя, который впоследствии был установлен в первой атомной бомбе. До сих пор в науке используется понятие "химический детонатор Кистяковского". OBOZREVATEL рассказывает невероятную историю украинского ученого.

Семья ученых

Будущий научный консультант президента США Дуайта Эйзенхауэра появился на свет 18 ноября 1900 года. Семья Кистяковских жила в Боярке Киевской области. Наукой занимались практически все близкие родственники Георгия.

Так дед по отцу Александр был профессором права и известным адвокатом, участником украинского национально-освободительного движения. А отец Богдан - профессором философии и членом Украинской академии наук.

Дед с материнской стороны немец Вильгельм Бернштам занимался археологией, а младший брат Георгия-Джорджа Александр стал выдающимся зоологом и орнитологом. Забегая вперед, дочь Кистяковского Вера тоже посвятила свою жизнь физике, в том числе исследованиям космоса, и стала первой женщиной-профессором физики знаменитого Массачусестского технологического института.

Конечно, образование Георгия было приоритетом семьи, поэтому его отправили учиться в московскую гимназию. Но в 1917 году он вернулся в Киев и завершил обучение уже здесь. Когда над Украиной нависла угроза советской оккупации, Кистяковский вступил в ряды Белой армии, чтобы противостоять красному нашествию. Но попался большевикам и провел некоторое время в тюрьме. Спасся молодой мужчина бегством через Крым и Турцию, а потом отправился в Сербию, где жил его дядя.

Именно он посоветовал парню поступить в вуз и помог ему деньгами. Выбор Георгия пал на Берлинский университет. Студентом он стал в 1921 году, а уже через 3,5 года завершил весь учебный курс. Докторскую диссертацию по физической химии на базе этого же учебного заведения Кистяковский защитил, когда ему было всего 25 лет. Научным руководителем молодого исследователя был Макс Боденштейн – первый ученый, сформулировавший идею цепной реакции.

Карьера в США

Именно Боденштейн рекомендовал Кистяковского на стипендию Международного комитета по образованию в области физической химии. Так, молодой талант в январе 1926 года оказался в Принстонском университете в США. Через четыре года он получил приглашение в Гарвард и уже в 1933 году получил должность адъюнкт-профессора и остался в стенах престижного вуза до конца жизни. Занимался ученый вопросами термодинамики, спектроскопии и химической кинетики.

В том же году Георгий, или как его все здесь звали Джордж, получил американское гражданство и был избран в Американскую академию искусств и наук. На тот момент он уже был женат на Хильдегарде Мебиус. Шведка по происхождению, она подарила Кистяковскому единственного ребенка – дочь Веру. Позже мужчина женится еще дважды – на Ирме Шумер и Элейн Махони.

Членом Национальной академии наук США Кистяковский стал в 1939 году. А еще через год вошел в состав Американского философского общества. Карьера исследователя за океаном складывалась просто блестяще.

Вторая мировая война и проект "Манхеттен"

Когда в Европе началась Вторая мировая война и Гитлер начал свои завоевания, Кистяковский был избран в состав американского Комитета национальной обороны. Также президент Франклин Рузвельт ввел его в состав Национального исследовательского комитета обороны. Ученый возглавил одно из подразделений отдела, занимавшегося разработкой бомб, горючего, газов и химикатов.

Современники рассказывали, что Кистяковский был недоволен состоянием американских знаний о взрывчатых веществах и топливе и работал в своей области весьма настойчиво. В частности, его интересовали исследования взрывчатого вещества гексогена. Задача подразделения, в котором работал исследователь, заключалась в том, чтобы придумать, как производить его в промышленных масштабах. Когда этот процесс был налажен, именно Кистяковский изобрел "Тетушку Джемайму" – смесь нетоксичного взрывчатого вещества октогена с мукой, которую можно было при транспортировке выдавать за пищевой продукт и даже использовать в кулинарии.

Еще одной сферой интересов Джорджа были исследования свойств детонации и ударных волн. Он усовершенствовал модель Чепмена-Жуге, описывающую способ распространения ударной волны, вызванной детонацией.

В 1942 году власти США начали работу над созданием атомной бомбы, чтобы опередить в этом нацистскую Германию. Оппенгеймер, директор лаборатории в Лос-Аламосе, где лучшие умы своего времени объединились в проект "Манхеттен", приступил к поиску специалиста по взрывчатке. В октябре 1943 года в качестве консультанта по этому вопросу был привлечен бесценный специалист – Георгий Кистяковский. Насколько сильно его ценили в Лос-Аламосе, свидетельствует тот факт, что ученому пошли на уступки, позволив его дочери посещать отца во время каникул. Тогда как любые контакты с родными, тем более в пределах лаборатории, были под строгим запретом.

Первое испытание созданной командой проекта бомбы прошло 16 июля 1945 года. Среди пустыни в штате Нью-Мексико взорвалась "Тринити", мощность которой составляла эквивалент 21 килотонна тротила. "Я уверен, что перед концом света, последней миллисекунды существования Земли, последний человек увидит то же, что увидели сейчас мы", - так описал свои впечатления от испытания Кистяковский

Для разработки супероружия понадобился труд 120 тысяч человек и несколько лет. Усилия, которые они прилагали, могли бы так и не увенчаться успехом, ведь бомбе не хватало механизма, который мог бы сжать плутоний до состояния, когда он начал бы распадаться, что спровоцировало бы взрыв. Именно Кистяковский разработал химический взрыватель, завершивший разработку атомной бомбы.

Менее чем через месяц после первых испытаний боевые заряды "Толстяк" и "Малыш" упали на японские города Нагасаки и Хиросиму соответственно, заставив страну капитулировать. Вторая мировая война была наконец-то завершена.

Жизнь после войны

Сыграв свою немалую роль в проекте "Манхеттен" Джордж Кистяковский в феврале 1946 вернулся в Гарвард. Уже в следующем году он возглавил кафедру химии. Ученый с радостью занялся вновь мирными исследованиями и лекциями.

Впрочем, власти США не забыли его заслуги. И уже в 1957 году, во время кадендции Дуайта Эйзенхауэра, Кистяковский был назначен в Президентский научный консультативный комитет, а два года спустя возглавил его. Он руководил Управлением научно-технической политики с 1959 по 1961 год. Ученый внес немалый вклад в создание системы контроля над ядерным оружием в США.

В частности, в январе 1960 года, когда холодная война уже набирала серьезные обороты, в рамках планирования и переговоров по контролю над вооружениями Кистяковский предложил политикам так называемую "пороговую концепцию".

Согласно этому предложению, все ядерные испытания, превышающие уровень технологии сейсмического обнаружения, оказывались под запретом. А после подписания соответствующего соглашения США и СССР должны были начать совместную работу по улучшению технологии обнаружения, пересматривая допустимую мощность испытаний в сторону снижения по мере усовершенствования техники. Эти переговоры шли достаточно успешно, но их сорвал инцидент с уничтожением американского самолета-разведчика Lockheed U-2 у Свердловска в мае 1960 года.

Свое сотрудничество с правительством США Кистяковский прекратил в январе 1968 года в знак протеста против американского вторжения во Вьетнам. С тех пор он сосредоточил свои усилия на усилении контроля над вооружениями и предотвращении ядерной войны.

Свою работу в Гарварде выдающийся украинец покинул в 1972 году, будучи почетным профессором этого университета. За свою жизнь Георгий-Джордж опубликовал около 150 научных работ. Его достижения в науке и политике были отмечены множеством наград. Кистяковский получил 11 почетных ученых степеней, премии Никольса и Петера Дебая, медаль Теодора Уильяма Ричардса от Американского химического общества, медаль Свободы и многие другие знаки отличия.

Умер ученый 17 декабря 1982 от рака. Тело Кистяковского кремировали, а прах развеяли возле его летнего дома на мысе Кейп-Код на самом востоке штата Массачусетс. Документы выдающегося ученого хранятся в архиве Гарвардского университета.

Всю жизнь Кистяковский не забывал о своем происхождении. Он называл себя украинцем и по мере сил помогал украинской диаспоре в США. В частности, ученый был членом Научного общества им. Шевченко. В интернете можно найти цитату из одного из последних интервью ученого, где на вопрос, не русский ли он, Кистяковский ответил: "Нет, я – украинец. Это все равно, что шотландца спросить: вы – англичанин?"

В фильме Нолана роль Георгия Кистяковского исполняет норвежский актер, режиссер и поэт Тронд Фаус.

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