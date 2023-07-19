В преддверии премьеры 'Оппенгеймера' Нолан, Мерфи и Дауни-младший показали, как снимался фильм, и поделились впечатлениями

Голливудская киностудия Universal Pictures представила небольшой ролик, в котором звезды и режиссер "Оппенгеймера" поделились своими впечатлениями и мыслями по поводу ленты. Накануне премьеры зрителям также открыли занавес и показали, как проходили съемки долгожданного кино.

Видео дня

Кристофер Нолан поделился, как важно для него было подобрать каст талантливых актеров, среди которых: Киллиан Мерфи, Эмили Блант, Флоренс Пью и Роберт Дауни-младший. Ролик с украинским дубляжем появился на YouTube (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Режиссер фильма, который также выступил в роли продюсера и сценариста, признался, что впервые в жизни писал сценарий от первого лица. По словам Нолана, актеры пережили путь главного героя вместе.

"Киллиан в роли Оппенгеймера – это квинтэссенция фильма, но я знал, что его должен окружать удивительный актерский состав. В истории с таким количеством разных лиц каждый из героев должен был иметь свою особенность и вызывать доверие у зрителей, когда те будут созерцать их с больших экранов . Поэтому для этой миссии нам удалось собрать феноменальный каст", – сказал режиссер.

Актеры поделились, что отказаться от участия в таком проекте было бы безумием. Каст был знаком между собой и раньше и с радостью принял предложение сняться в ленте вместе.

Роберт Дауни-младший признался, что проникся "Оппенгеймером" и видением Нолана, как только ознакомился со сценарием. По словам "Железного человека", лента получилась такой шедевральной, какой он хотел видеть ее с самого начала.

Каждый из звезд поделился своим видением персонажей, которых им пришлось сыграть. Исторические фигуры, воплощенные актерами, вызывали у них восхищение, поэтому каждый пытался сыграть свою роль как можно лучше. Посмотреть результат стараний всемирно известных актеров и профессиональной кинокоманды в Украине можно будет уже 20 июля.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в сети появился основной трейлер исторической драмы "Довбуш", которую покажут на экранах уже 24 августа 2023 года.