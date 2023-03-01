'Ой, не слышит баба': как 50 лет назад выглядел первый мобильный телефон в мире. Фото

Первый настоящий мобильный телефон появился в апреле 1973 года, когда американский инженер и пионер в индустрии беспроводной связи Мартин Купер совершил звонок своему конкуренту и сообщил о завершении исторической разработки. До этого вполне себе мобильными считались автомобильные телефоны.

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Правда, на рынок предок смартфонов попал только 10 лет спустя и был доступен только богатым. OBOZREVATEL рассказывает о мобильном телефоне Motorola DynaTAC, стоящем у истоков революции в сфере связи.

Ой, не слышит баба

3 апреля 1973 года американский инженер Мартин Купер, который тогда работал на Motorola, вышел на улицу Нью-Йорка и позвонил своему яростному сопернику Джоэлу Энгелу из Bell Laboratories в корпорации AT&T, чтобы разыграть версию современного мема о человеке, который звонит кому-то только чтобы похвалиться и сказать, что у него больше нет времени на разговоры.

"Джоэл, я звоню тебе с "настоящего" мобильного телефона. Портативного ручного телефона", – сказал Купер, услышав в ответ удручающую тишину.

Оно и неудивительно, "мобильная" гонка длилась далеко не один год. Motorola в то время занималась разработкой прототипа 5 лет, а на изготовление первого коммерческого аппарата ушло 15 лет и миллионы долларов. Все, конечно, окупится, но со временем.

Телефон в руках Купера весил более 1,4 килограмма и позволял разговаривать не дольше 20-30 минут. После этого устройству требовалась зарядка, которая длилась 10 часов! А вы продолжайте жаловаться, что ваш смартфон долго заряжается и держит только сутки.

Десять лет спустя Motorola выпустила на рынок свой первый коммерческий мобильный телефон DynaTAC 8000х. К тому времени он похудел до 800 граммов и был 25 сантиметров в высоту, без учета выдвижной антенны.

Телефон имел 12 кнопок для набора номера, а также еще 9 программных кнопок, позволяющих сохранять номера в телефонную книгу (не более 30 штук), перезванивать на последний набранный номер и т.д.

Розничная цена телефона, правда, была мягко говоря кусачей, ведь за него просили 3,995 долларов, в то время, когда минимальная заработная плата в США составляла лишь 3,35 долларов в час. То есть среднестатическому американцу пришлось бы работать более 1192 часов или более 1,6 месяца просто для того чтобы собрать деньги на телефон (и это если бы он не платил налоги и жил только божьим духом).

Но присядьте. Вы и сейчас можете приобрести себе DynaTAC 8000х на Ebay. Конечно, если готовы выложить за него чуть больше 133 тысяч долларов.

Интересно, что Купер родился в Чикаго в семье украинско-еврейских иммигрантов и кто знает, не его ли далекая родственница была автором этого незабываемого разговора, который показал людям, насколько важна качественная телефонная связь и насколько это проблема, когда "не слышит баба".

Конец эпохи автомобильных телефонов

Пока Motorola не сотворила чудо с беспроводным телефоном, в развитых странах наблюдался бум автомобильных телефонов, но Купер утверждает, что знал – это не то, чего хотят люди. К тому же, автомобильные телефоны не были беспроводными, а в полном комплекте весили более 14 килограмм.

"Мы считали, что люди не хотят разговаривать в машинах и что люди хотят разговаривать с другими людьми", – рассказал Купер в интервью BBC в 2003 году.

Он утверждает, что в Motorola тогда понимали, что единственный способ это доказать – "показать, что мы можем создать мобильный телефон, персональный телефон".

Так что, если десятки лет назад вы мечтали иметь телефон в авто – теперь вы знаете, кто уничтожил вашу мечту. Хотя, подождите, у вас теперь есть мобильные телефоны. Выдыхайте, все хорошо.

Будущее связи

Интересно, что в Motorola утверждают, что уже при разработке прототипа беспроводного телефона понимали, что это станет революцией.

"Должен признаться, что (глобальное использование мобильных телефонов) в то время было бы нереальным, и в 1983 году первые телефоны стоили 3500 долларов (без налогов. – Ред.) … но мы представляли, что однажды телефон будет настолько малым, что его можно будет повесить на ухо или даже встроить под кожу", – вспоминал Купер.

Это же мнение отчетливо звучит и в рекламе Motorola DynaTAC 1984 года, где телефон называют предвестником мобильной революции.

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