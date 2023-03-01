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"Ой, не слышит баба": как 50 лет назад выглядел первый мобильный телефон в мире. Фото

Дмитрий Иванческул
Технологии
4 минуты
2,0 т.
'Ой, не слышит баба': как 50 лет назад выглядел первый мобильный телефон в мире. Фото

Первый настоящий мобильный телефон появился в апреле 1973 года, когда американский инженер и пионер в индустрии беспроводной связи Мартин Купер совершил звонок своему конкуренту и сообщил о завершении исторической разработки. До этого вполне себе мобильными считались автомобильные телефоны.

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Правда, на рынок предок смартфонов попал только 10 лет спустя и был доступен только богатым. OBOZREVATEL рассказывает о мобильном телефоне Motorola DynaTAC, стоящем у истоков революции в сфере связи.

Ой, не слышит баба

3 апреля 1973 года американский инженер Мартин Купер, который тогда работал на Motorola, вышел на улицу Нью-Йорка и позвонил своему яростному сопернику Джоэлу Энгелу из Bell Laboratories в корпорации AT&T, чтобы разыграть версию современного мема о человеке, который звонит кому-то только чтобы похвалиться и сказать, что у него больше нет времени на разговоры.

"Джоэл, я звоню тебе с "настоящего" мобильного телефона. Портативного ручного телефона", – сказал Купер, услышав в ответ удручающую тишину.

Мартин Купер с первыми мобильными телефонами Motorola

Оно и неудивительно, "мобильная" гонка длилась далеко не один год. Motorola в то время занималась разработкой прототипа 5 лет, а на изготовление первого коммерческого аппарата ушло 15 лет и миллионы долларов. Все, конечно, окупится, но со временем.

Прототип Motorola DynaTAC 1973 года

Телефон в руках Купера весил более 1,4 килограмма и позволял разговаривать не дольше 20-30 минут. После этого устройству требовалась зарядка, которая длилась 10 часов! А вы продолжайте жаловаться, что ваш смартфон долго заряжается и держит только сутки.

Десять лет спустя Motorola выпустила на рынок свой первый коммерческий мобильный телефон DynaTAC 8000х. К тому времени он похудел до 800 граммов и был 25 сантиметров в высоту, без учета выдвижной антенны.

Motorola DynaTAC 8000x в полной комплектации

Телефон имел 12 кнопок для набора номера, а также еще 9 программных кнопок, позволяющих сохранять номера в телефонную книгу (не более 30 штук), перезванивать на последний набранный номер и т.д.

Розничная цена телефона, правда, была мягко говоря кусачей, ведь за него просили 3,995 долларов, в то время, когда минимальная заработная плата в США составляла лишь 3,35 долларов в час. То есть среднестатическому американцу пришлось бы работать более 1192 часов или более 1,6 месяца просто для того чтобы собрать деньги на телефон (и это если бы он не платил налоги и жил только божьим духом).

Но присядьте. Вы и сейчас можете приобрести себе DynaTAC 8000х на Ebay. Конечно, если готовы выложить за него чуть больше 133 тысяч долларов.

Motorola DynaTAC 8000x можно купить на сайте Ebay.

Интересно, что Купер родился в Чикаго в семье украинско-еврейских иммигрантов и кто знает, не его ли далекая родственница была автором этого незабываемого разговора, который показал людям, насколько важна качественная телефонная связь и насколько это проблема, когда "не слышит баба".

Конец эпохи автомобильных телефонов

Пока Motorola не сотворила чудо с беспроводным телефоном, в развитых странах наблюдался бум автомобильных телефонов, но Купер утверждает, что знал – это не то, чего хотят люди. К тому же, автомобильные телефоны не были беспроводными, а в полном комплекте весили более 14 килограмм.

Реклама автомобильных телефонов

"Мы считали, что люди не хотят разговаривать в машинах и что люди хотят разговаривать с другими людьми", – рассказал Купер в интервью BBC в 2003 году.

Он утверждает, что в Motorola тогда понимали, что единственный способ это доказать – "показать, что мы можем создать мобильный телефон, персональный телефон".

Так что, если десятки лет назад вы мечтали иметь телефон в авто – теперь вы знаете, кто уничтожил вашу мечту. Хотя, подождите, у вас теперь есть мобильные телефоны. Выдыхайте, все хорошо.

Будущее связи

Интересно, что в Motorola утверждают, что уже при разработке прототипа беспроводного телефона понимали, что это станет революцией.

"Должен признаться, что (глобальное использование мобильных телефонов) в то время было бы нереальным, и в 1983 году первые телефоны стоили 3500 долларов (без налогов. – Ред.) … но мы представляли, что однажды телефон будет настолько малым, что его можно будет повесить на ухо или даже встроить под кожу", – вспоминал Купер.

Это же мнение отчетливо звучит и в рекламе Motorola DynaTAC 1984 года, где телефон называют предвестником мобильной революции.

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