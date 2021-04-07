Як зараз виглядають Сталлоне, Шварценеггер та інші зірки бойовиків 90-х. Фото

В кінці минулого століття голлівудські фільми тільки починали завойовувати серця глядачів по всьому світу. І багато акторів, знявшись в культових бойовиках, запам'яталися нам назавжди молодими.

Попри те, що з того часу пройшло вже кілька десятиліть, улюблені герої "Термінатора", "Міцного горішка", "Кримінального чтива" і багатьох інших фільмів не збираються виходити на пенсію і продовжують зніматися в кіно. OBOZREVATEL дізнався, як змінилися за цей час найбрутальніші зірки 90-х.

1. Брюс Вілліс, 66 років

Актор знайшов світову славу після ролі поліціянта у фільмах "Міцний горішок". Також деякі глядачі пам'ятають його по кінокартинах "П'ятий елемент", "Шосте почуття", "12 мавп" і "Армагеддон". Актор не збирається завершувати свою кар'єру і продовжує працювати над новими фільмами. Наприклад, Вілліс знявся в головній ролі нової картини "Зоряний рубіж", прем'єра якої запланована на цей рік.

2. Арнольд Шварценеггер, 73 роки

Після виходу "Термінатора" ім'я Арнольда Шварценеггера впізнавали всі. Ще більш популярним зробило його захоплення бодибілдингом. Остання роль Шварценеггера – к фільмі "Кунг Ф'юрі – 2", який повинен вийти в цьому році.

3. Сильвестр Сталлоне, 74 роки

Сильвестра Сталлоне ми пам'ятаємо, як крутого боксера з "Рокі". Актор також засвітився в ряді таких популярних кінострічок, як "Рембо", "Нестримні" і "План втечі". На цей час зірка Голлівуду пише сценарії й продовжує вести як акторську, так режисерську діяльність. Один з останніх фільмів з його участю має назву "Самаритянин".

4. Жан-Клод Ван Дамм, 60 років

Зіркою бойовиків Ван Дамм став завдяки головній ролі у фільмі "Кривавий спорт". Також актор засвітився в "Універсальному солдатові" і "В пошуках пригод". Останнім часом постарілий Ван Дамм займався роботою над бойовиком від Netflix, зйомки якого проходили, в тому числі і в Києві.

5. Кіану Рівз, 56 років

Популярність прийшла до Рівза після того, як він зіграв Нео в "Матриці", а пізніше й головної ролі в культовому бойовику "Джон Вік". При цьому, за ці більш ніж 20 років, Кіану практично не змінився зовні й абсолютно не зменшив оберти своєї акторської кар'єри.

6. Жан Рено, 72 роки

Французький актор запам'ятався всьому світу завдяки ролі найманця в кінострічці "Леон". У фільмографії актора за останні роки додалися такі роботи як "Мала з характером" і "В очікуванні Ані".

7. Джон Траволта, 67 років

Завдяки своєму вмінню танцювати і співати Джон Траволта брав участь в різних мюзиклах. Але популярність звалилася на актора після успіху фільму Квентіна Тарантіно "Кримінальне чтиво". У житті Траволти не всі йшло так гладко, як він хотів. Йому довелося пережити смерть і сина, і коханої дружини, депресію й ожиріння. Однак, актор узяв себе в руки, привів у порядок і знову почав зніматися в кіно.

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