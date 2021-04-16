Как сейчас выглядят кинозвезды 90-х, фильмы с которыми мы пересматриваем до сих пор

Многие обожают пересматривать старые американские фильмы. Тогда еще не было спецэффектов, современной компьютерной графики и других атрибутов последних кинолент Голливуда.

Но были яркие актеры и актрисы, которых мы до сих пор помним молодыми и красивыми. OBOZREVATEL решил узнать, как они изменились спустя десятилетия и чем занимаются сейчас.

1. Тиль Швайгер – Мартин, любитель жизни из "Достучаться до небес" (1997)

Сейчас артисту 57 лет. Последние годы он занялся написанием сценариев и режиссурой фильмов. Так, его "Мед в голове" (2018) вошел в десятку самых кассовых картин в прокате Германии, после чего Тиль переснял его для американского проката. Появляется актер и в голливудском кино, но чаще всего в эпизодических ролях. Например, во "Взрывной блондинке" он сыграл часовщика.

2. Дениз Ричардс – пилотесса из "Звездного десанта" (1997)

После культовых фильмов 90-х, в которых снималась Дениз, актрисе давали лишь эпизодические роли. Так, она мелькала в фильмах "Реальная любовь" и "Очень страшное кино-3", а также в комедии "Элвис покинул здание". С 2004 года Ричардс с головой ушла в семью и воспитание детей, а свободное время посвятила увлечению кикбосингом и путешествиями.

3. Томми Ли Джонс – агент Кей из культовой картины "Люди в черном" (1997)

Томми Ли Джонс построил успешную карьеру в Голливуде. На его счету роли в фильмах "Беглец", "Служители закона", "Старикам тут не место", "В осаде" и других. Кроме того, у актера есть премии "Оскар" и "Золотой глобус". Последние годы Томми посвящает садоводству и разведению лошадей на своем ранчо в Техасе.

4. Патрисия Веласкес – Анк-су-намун из "Мумии" (1999)

Веласкес не покончила с актерской карьерой в начале 2000-х, хотя и занялась другими проектами. Так, чуть позже она стала первой моделью латинского происхождения, совершившей каминг-аут как гомосексуалка. В 2015 году Веласкес даже выпустила автобиографическую книгу под названием "Прямая походка". Сейчас бывшая актриса является официальным защитником ЮНЕСКО.

5. Робин Райт – подруга Форреста Гампа из одноименной драмы (1994)

За роль Дженни в "Форресте Гампе" Райт получила Премию Гильдии киноактеров и была номинирована на "Золотой глобус" в качестве лучшей актрисы второго плана. Актриса продолжила сниматься в известных кинокартинах, а также решила попробовать себя на сцене театра.

6. Лора Сан Джакомо – Кит де Люка, подруга Вивиан из "Красотки" (1990)

Еще одна "красотка" из легендарного фильма с Ричардом Гиром сейчас подходит к шестому десятку. В ее фильмографии только несколько известных картин, кроме "Красотки" – "Милый мальчик" (2019), "Крэйзи" (2005), "Короли самоубийства (1997).

7. Бонни Хант – девушка Сара, из-за которой Алан Пэрриш на целых 26 лет попал в джунгли в "Джуманджи" (1995)

За плечами 59-летней актрисы роли в известных фильмах, карьера телеведущей собственного шоу, написанные сценарии и неудачный брак. Бонни до сих пор живет одна, а в свободное время болеет за любимую бейсбольную команду Chicago Cubs.

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