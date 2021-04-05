СМИ рассказали, какие сложные операции перенесли украинские звезды

Многим украинским знаменитостям пришлось пережить сложные операции, поскольку их настолько беспокоило собственное здоровье, что они даже были на волоске от смерти. Например, певица Даша Астафьева два дня пила обезболивающие таблетки от боли в животе и в результате оказалась в больнице из-за внутреннего кровотечения.

А вторую нелегкую операцию в своей жизни перенесла супруга Дяди Жоры Наталья Мичковская – ей удалили миому матки. За день до этого женщина очень переживала и хотела все отменить, но все прошло хорошо. Об этом говорится в сюжете программы "Зірковий шлях" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Известно, что ранее Мичковская уже попадала на операционный стол, где ей сделали операцию на сердце. У знаменитости был врожденный порок, но она этому не придавала значения, пока однажды на отдыхе не потеряла сознание.

"Такую операцию не берутся делать людям после 30-ти, но мне сделали. Операция была почти 10 часов, и все переживали. Но это надо было сделать, так как мне давали максимум три года прожить", – рассказала супруга Дяди Жоры.

Недавно украинскому музыканту Сергею Бабкину пришлось сделать сложную операцию на глазах в Австрии. По словам звезды, на лечение он потратил 15 тысяч евро.

Как оказалось, на этом все не закончилось и через два месяца мужчине придется вернуться в клинику, чтобы "завершить" первый глаз, так как он был очень сложным и мощности лазера не хватило, чтобы убрать все пятна.

Актриса Антонина Хижняк перенесла сложную операцию на ноге. В августе прошлого года ей установили титановую пластину, с которой она должна была ходить полгода. В результате в январе с помощью хирургического вмешательства пластину удалили.

В 2016 году певица Алеша перенесла операцию на голосовых связках. Тогда у артистки даже была депрессия и она обращалась к психологу, преподавателям вокала и в результате начала выходить из этого состояния с помощью медитации и репетиций в одиночку.

Телеведущую Валерию Крук, более известную зрителям как Кульбабу, в 22 года облили кислотой и тогда ей пришлось спасать глаза, а затем и лицо. Сначала кожа не прижилась и знаменитость отправилась в Германию, где ей смогли все удачно пересадить.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, СМИ рассказали, какие украинские звезды не приходят ночевать домой и почему. Некоторые из знаменитостей специально не ночуют со своими возлюбленными из-за ссор в семье.