Третий сосок и заячья губа: Том Харди, Мэттью Перри и другие звезды с особенностями тела. Фото

У многих есть физические особенности, которые они пытаются скрыть от других. И звезды, конечно же, не исключение.

Некоторые генетические нюансы не всегда можно исправить, но кое-кто из знаменитостей вообще не собирается этого делать. OBOZREVATEL узнал, какие дефекты тела есть у мировых актеров и исполнителей.

Том Харди

У звезды "Венома" все время согнут мизинец правой руки, и на нем не хватает верхней фаланги. Если присмотреться к его снимкам, то эту особенность можно заметить везде. Дело в том, что Харди отрубил себе кусок пальца, когда резал мясо на разделочной доске. Актер задел сухожилие, из-за чего палец теперь не разгибается.

Ник Джонас

Эту особенность нелегко заметить, поскольку исполнитель постарался сделать свою улыбку ровной и белоснежной. Но у певца целых три передних зуба, а не два, как у всех.

Мэттью Перри

У актера культового сериала "Друзья" не хватает части среднего пальца на правой руке. В детстве, еще в детском садике, маленькому Мэттью прижало палец дверью. По слухам, ему прищемили руку по неосторожности другие ребята. Врачам тогда пришлось ампутировать верхнюю фалангу пальца будущей звезды.

Хоакин Феникс

У актера есть свой дефект с рождения. Дело в том, что Хоакин родился с заячьей губой. Сейчас он часто носит усы, поэтому его особенность не бросается в глаза. Также взгляд притягивает его большой шрам на лице.

Тильда Суинтон

У актрисы, которая ранее назвала себя квир, есть третий сосок. Он маленький и, конечно, нефункциональный. Также Тильда ни разу не собиралась от него избавиться. Своим братьям в детстве она с гордостью говорила, что это – метка ведьмы.

Эштон Катчер

Один из самых известных красавчиков Голливуда тоже не без изъяна. Часто в американских телешоу актер сам показывает свою левую ногу, на которой срослись средние пальцы. Катчер считает, что это его фишка.

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