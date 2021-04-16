Як зараз виглядають кінозірки 90-х, фільми з якими ми переглядаємо й сьогодні

Багато хто обожнює переглядати старі американські фільми. Тоді ще не було спецефектів, сучасної комп'ютерної графіки та інших атрибутів останніх кінострічок Голлівуду.

Але були яскраві актори та акторки, яких ми досі пам'ятаємо молодими і гарними. OBOZREVATEL вирішив дізнатися, як вони змінилися через десятиліття і чим займаються зараз.

1. Тіль Швайгер – Мартін, любитель життя з "Достукатись до небес" (1997)

Зараз артисту 57 років. Останні роки він зайнявся написанням сценаріїв і режисурою фільмів. Так, його "Мед у голові" (2018) увійшов у десятку найкасовіших картин у прокаті Німеччини, після чого Тіль перезняв його для американського прокату. З'являється актор і в голлівудському кіно, але найчастіше в епізодичних ролях. Наприклад, в "Атомній Блондинці" він зіграв годинникаря.

2. Деніз Річардс – пілотесса із "Зоряного десанту" (1997)

Після культових фільмів 90-х, в яких знімалася Деніз, акторці давали лише епізодичні ролі. Так, вона була у фільмах "Реальна любов" і "Дуже страшне кіно-3", а також у комедії "Елвіс покинув будинок". З 2004 року Річардс із головою поринула в сім'ю і виховання дітей, а вільний час присвятила захопленню кікбосингом і подорожами.

3. Томмі Лі Джонс – агент Кей із культової картини "Люди в чорному" (1997)

Томмі Лі Джонс побудував успішну кар'єру в Голлівуді. На його рахунку ролі в фільмах "Втікач", "Служителі закону", "Старим тут не місце", "В облозі" та інших. Крім того, в актора є премії "Оскар" і "Золотий глобус". Останні роки Томмі присвячує садівництву і розведенню коней на своєму ранчо в Техасі.

4. Патрісія Веласкес – Анк-су-намун із "Мумії" (1999)

Веласкес не покінчила з акторською кар'єрою на початку 2000-х, хоча і зайнялася іншими проєктами. Так, трохи пізніше вона стала першою моделлю латинського походження, яка здійснила камінг-аут як гомосексуалка. У 2015 році Веласкес навіть випустила автобіографічну книгу під назвою "Пряма хода". Зараз колишня акторка є офіційною захисницею ЮНЕСКО.

5. Робін Райт – подруга Форреста Гампа з однойменної драми (1994)

За роль Дженні в "Форрест Гамп" Райт отримала Премію Гільдії кіноакторів і була номінована на "Золотий глобус" як найкраща акторка другого плану. Вона продовжила зніматися у відомих фільмах, а також вирішила спробувати себе на сцені театру.

6. Лора Сан Джакомо – Кіт де Люка, подруга Вівіан із "Красуні" (1990)

Ще одна "красуня" з легендарного фільму з Річардом Гіром зараз підходить до шостого десятка. В її фільмографії тільки кілька відомих картин, крім "Красуні" – "Милий хлопчик" (2019), "Крейзі" (2005), "Королі самогубства (1997).

7. Бонні Хант – дівчина Сара, через яку Алан Перріш на цілих 26 років потрапив в джунглі в "Джуманджі" (1995)

За плечима 59-річної акторки ролі у відомих фільмах, кар'єра телеведучої власного шоу, написані сценарії і невдалий шлюб. Бонні досі живе одна, а у вільний час вболіває за улюблену бейсбольну команду Chicago Cubs.

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