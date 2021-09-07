Как принц Филипп выглядел в 16 лет: появился редкий снимок

В сети опубликовали редкий снимок, на котором показали принца Филиппа в 16-летнем возрасте. Он был одет в футбольную форму и находился тогда в школе Гордонстоун.

Пользователи сети оценили кадр и оставили множество приятных комментариев под постом. Соответствующее фото разместили на странице в Instagram Royal Collection Trust (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

В кадре можно увидеть принца Филиппа в черных спортивных шортах, рубашке с белым воротником, гетрах и кроссовках.

"На этой фотографии изображен принц Филипп, ему около 16 лет, он в своей футбольной форме в Гордонстоуне", – подписали архивный снимок.

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Пользователи сети остались в восторге от редкого фото принца. Многие отметили, что скучают по нему.

"Мы скучаем по нему – он держал королевскую семью вместе", "И какую удивительную жизнь он прожил", "Такой красивый", "Принц Гарри на него похож", – пишут люди.

К слову, принц Филипп – внук короля Греции Георга I из династии Глюксбургов, супруг королевы Великобритании Елизаветы II. При рождении – принц Филипп Греческий и Датский.

Герцог Эдинбургский умер 9 апреля, за несколько месяцев до своего 100-летия. В конце февраля он был госпитализирован в лондонскую больницу. Похороны принца Филиппа состоялись 17 апреля, из-за ограничений на них присутствовало не более 30 человек. Супруга королевы Великобритании Елизаветы II принца Филиппа похоронили в часовне Святого Георгия Виндзорского замка.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, королевский монетный двор Великобритании презентовал коллекционные монеты, посвященные памяти принца Филиппа – супруга Елизаветы II.