Как национальная героиня Франции Жанна д'Арк стала ведьмой и врагом народа

Французский революционер Жанна д'Арк родилась 6 января 1412 года. Женщина, изменившая ход всемирной истории, сгорела заживо на костре вместе с ведьмами. Приговор вынес инквизиционный суд. К тому времени ей было примерно 19 лет.

Однако признание д'Арк получила спустя сотни лет после смерти. Сейчас католики чтят ее как святую, а Франция считает национальной героиней. OBOZREVATEL рассказывает, как молодая Орлеанская дева повела за собой армию, разгромила английские войска и обрела колдовские способности.

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Жанна д'Арк родилась в конце Столетней войны, которую вела Англия и Франция. С 13 лет ей стали являться святые, которые велели освободить французов от владычества англичан. Она решила обрезать волосы, переодеться в мужчину и отправиться во дворец. Среди толпы д'Арк нашла короля Карла VII и рассекретила, где лежит королевский меч и какую молитву читает монарх.

Народная любимица

Жанне доверили целую армию, и д'Арк оправдала ожидания королевства. Во главе многотысячного войска 17-летней девушке удалось освободить Орлеан от оккупантов. Это сражение имело решающее значение для течения Столетней войны. С тех пор Жанну стали называть Орлеанской девой.

Плен

В апреле 1430 года Жанна отправилась освобождать еще один город от англо-бургундской осады. Однако им не удалось этого сделать, поскольку враги устроили засаду и взяли героиню в плен. Германское войско бургундцев продало д'Арк англичанам.

Инквизиция

Чрезвычайные возможности Жанны д'Арк пугали французское дворянство, а инквизиция присудила ее к смерти. Приговор был вынесен несправедливо, потому что католические епископы не участвовали в суде. Жанну обвиняли в колдовстве, ереси и в том, что она надевала мужскую одежду.

Д'Арк не признала вину и продолжила носить мужские наряды. Это восприняли как злостное непослушание и возвращение к еретическим убеждениям. Ее подожгли на рыночной площади в городе Руан. Если верить легендам, тело Святой долго не горело, а сердце билось еще несколько часов.

Чрезвычайные способности

В период боевых действий д'Арк дважды ранили враги стрелой в шею и плечо, однако она продолжала бороться. Находясь в плену, Жанна пыталась сбежать и прыгнула с башни высотой 21 метр и не получила травм. Французы ей доверились и называли посланницей Бога, потому что она могла предвидеть поражение войска. Именно из-за этих неестественных даров ее прозвали ведьмой.

Из-за пропаганды со стороны Англии и бездействия французского короля Жанну д'Арк стали называть колдуньей даже в родной Франции. Граждане были благодарны за победу во многих битвах, но считали магические дары Орлеанской девы нечистой силой.

Канонизация

Католическая церковь в 1920 году признала Жанну д'Арк святой. По канонам религии блаженные и святые люди не имели права убивать. Но героиня уверяла, что при жизни не убила ни одного человека. Во время войны Жанна только поддерживала боевой дух солдат, а сама не брала в руки оружие. Д'Арк строила стратегию боя, вела переговоры, призывала к безоружному разрешению конфликтов и читала солдатам Слово Божье.

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