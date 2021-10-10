Место для шабаша и кладбище ведьм: самые мистические места Киева. Легенды и фото

Олег Тимченко
Олег Тимченко
Жизнь столицы
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Мистические локации расположены в разных местах Киева

В Киеве, как и других городах мира с богатой историей, есть места, которые окутаны мистикой, тайнами и легендами. Они всегда привлекали людей, а прогулки по таким локациям становились настоящим приключением. Есть в столице и особые точки, которые, согласно городским легендам, привлекают потусторонние силы, колдунов и ведьм.

OBOZREVATEL собрал подборку самых известных мистических мест Киева.

Место для шабаша и военных

Лысая гора является одним из самых известных и мистических мест Киева. Согласно поверью, именно здесь в конце апреля в Вальпургиеву ночь на шабаш собираются ведьмы.

Вид с Лысой горы на Киев.
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Свою "славу" это место обрело в далеком 1240 году, когда во время штурма монголо-татарами Киева часть жителей города пытались спрятаться в пещерах горы. Якобы хан Батый приказал их замуровать и в итоге заживо были похоронены тысячи человек.

Деревянные идолы на Лысой горе.

Во временя правления Петра Первого на горе неоднократно проливалась человеческая кровь из-за массовых убийств. Но уже в начале 18 века силами трех тысяч украинских селян на этом месте был возведен военный форт.

Среди прочего у него имелись огромные подземные резервуары с водой. Поговаривали, что строителей этого оборонного сооружения утопили в этих резервуарах – чтобы они не выдали секреты форта.

Остатки прошлого, которые уже вросли в деревья.

В начале 20-го века на горе уже казнили государственных преступников. Именно на Лысой горе в ночь на 12 сентября 1911 года был повешен убийца российского премьер-министра Петра Столыпина – Дмитрий Богров.

Остатки военных сооружений.

Во время Второй мировой войны, когда немецкие войска оккупировали Киев, в подземельях горы даже находилась база танков "Тигр". Отступая, немцы взорвали входы в подземные тоннели.

Долгое время на горе был военный форт.

В наши дни Лысая гора остается привлекательным местом для мистиков и молодежи из-за своей энергетики и ауры. Ведь именно здесь в глухие ночи можно встретить нечистую силу. Кстати, это место продолжает хранить свои тайны. К примеру, тут есть уникальный водопад, о котором нет упоминаний ни в одном туристическом справочнике.

Замковая гора – кладбище ведьм?

Замковая гора является одним из любимых мест киевлян для прогулок. Отсюда открывается прекрасный вид на Андреевский спуск, Подол и Днепр. А еще здесь среди деревьев находятся остатки одного из старейших кладбищ Киева – Фроловского женского монастыря, которое появилось в 1816 году.

Вид на Замковую гору.

Но тем не менее, любителей мистики эта местность привлекает тем, что она считается одной из "лысых гор", где, согласно легендам, собирались ведьмы. И это несмотря на то, что с одной стороны к горе примыкает упомянутый выше монастырь.

Среди зарослей можно увидеть старые могилы.

Между прочим, согласно одной из легенд, за порядком на кладбище следила пожилая монахиня, которая в один прекрасный день помолодела, вернулась в свою келью, а потом бесследно исчезла.

Кладбище давно заброшено.

Другая легенда гласит, что на этой горе хоронили ведьм. И чтобы не потревожить их покой посетители по вечерам стараются не спускаться по старой, практически разрушенной каменной лестнице. Она берет свое начало у заброшенного и разграбленного склепа и часть пути проложено среди могил на склонах.

Считается, что в этом склепе была похоронена поповна.
Зеленый театр и его Хозяин

Зеленый театр, который расположен на киевских склонах, в свое время был любимым местом отдыха жителей столицы и ее гостей. Но со временем после страшного пожара это место стало пользоваться популярностью среди "сатанистов", мистиков и просто молодежи. Особенно привлекательными являются его катакомбы, с которыми связано большое количество мифов и легенд.

Зеленый театр надежно хранит свои тайны.

К примеру, считается, что в подземельях театра находятся порталы, которые позволяют путешествовать в другие измерения. Согласно другой версии эти тоннели вообще ведут в Чернигов, хотя эта теория не выдерживает никакой критики. Учитывая, что этот город находится на другом берегу Днепра.

По легенде, на Зеленый театр наложено заклятие.

Стоит отметить, что есть легенда, согласно которой под Зеленым театром расположены катакомбы, о которых якобы знали еще в 1100-е года – то есть такие же старые, как и пещеры Киево-Печерской лавры. Правда несмотря на поиски любителей, вход в эти подземелья все еще не найден.

Под театром находятся катакомбы.

Интересная легенда связана с тем, почему невозможно восстановить Зеленый театр – считается, что на это место наложено заклятие, которое привело к первому пожару. То есть, ремонтировать не имеет смысла, так как огонь опять все уничтожит.

При входе в подземелье нужно обязательно поздороваться с Хозяином.

Но самая популярная история связана с якобы обитающим здесь представителем паранормальных сил – полтергейстом по имени Хозяин. Считается, что для собственной безопасности при входе нужно обязательно с ним поздороваться и лучше всего в слух. Тогда Хозяин примет вас как гостя в своих владениях.

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