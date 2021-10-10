Место для шабаша и кладбище ведьм: самые мистические места Киева. Легенды и фото

В Киеве, как и других городах мира с богатой историей, есть места, которые окутаны мистикой, тайнами и легендами. Они всегда привлекали людей, а прогулки по таким локациям становились настоящим приключением. Есть в столице и особые точки, которые, согласно городским легендам, привлекают потусторонние силы, колдунов и ведьм.

OBOZREVATEL собрал подборку самых известных мистических мест Киева.

Лысая гора является одним из самых известных и мистических мест Киева. Согласно поверью, именно здесь в конце апреля в Вальпургиеву ночь на шабаш собираются ведьмы.

Видео дня

Свою "славу" это место обрело в далеком 1240 году, когда во время штурма монголо-татарами Киева часть жителей города пытались спрятаться в пещерах горы. Якобы хан Батый приказал их замуровать и в итоге заживо были похоронены тысячи человек.

Во временя правления Петра Первого на горе неоднократно проливалась человеческая кровь из-за массовых убийств. Но уже в начале 18 века силами трех тысяч украинских селян на этом месте был возведен военный форт.

Среди прочего у него имелись огромные подземные резервуары с водой. Поговаривали, что строителей этого оборонного сооружения утопили в этих резервуарах – чтобы они не выдали секреты форта.

В начале 20-го века на горе уже казнили государственных преступников. Именно на Лысой горе в ночь на 12 сентября 1911 года был повешен убийца российского премьер-министра Петра Столыпина – Дмитрий Богров.

Во время Второй мировой войны, когда немецкие войска оккупировали Киев, в подземельях горы даже находилась база танков "Тигр". Отступая, немцы взорвали входы в подземные тоннели.

В наши дни Лысая гора остается привлекательным местом для мистиков и молодежи из-за своей энергетики и ауры. Ведь именно здесь в глухие ночи можно встретить нечистую силу. Кстати, это место продолжает хранить свои тайны. К примеру, тут есть уникальный водопад, о котором нет упоминаний ни в одном туристическом справочнике.

Замковая гора является одним из любимых мест киевлян для прогулок. Отсюда открывается прекрасный вид на Андреевский спуск, Подол и Днепр. А еще здесь среди деревьев находятся остатки одного из старейших кладбищ Киева – Фроловского женского монастыря, которое появилось в 1816 году.

Но тем не менее, любителей мистики эта местность привлекает тем, что она считается одной из "лысых гор", где, согласно легендам, собирались ведьмы. И это несмотря на то, что с одной стороны к горе примыкает упомянутый выше монастырь.

Между прочим, согласно одной из легенд, за порядком на кладбище следила пожилая монахиня, которая в один прекрасный день помолодела, вернулась в свою келью, а потом бесследно исчезла.

Другая легенда гласит, что на этой горе хоронили ведьм. И чтобы не потревожить их покой посетители по вечерам стараются не спускаться по старой, практически разрушенной каменной лестнице. Она берет свое начало у заброшенного и разграбленного склепа и часть пути проложено среди могил на склонах.

Зеленый театр, который расположен на киевских склонах, в свое время был любимым местом отдыха жителей столицы и ее гостей. Но со временем после страшного пожара это место стало пользоваться популярностью среди "сатанистов", мистиков и просто молодежи. Особенно привлекательными являются его катакомбы, с которыми связано большое количество мифов и легенд.

К примеру, считается, что в подземельях театра находятся порталы, которые позволяют путешествовать в другие измерения. Согласно другой версии эти тоннели вообще ведут в Чернигов, хотя эта теория не выдерживает никакой критики. Учитывая, что этот город находится на другом берегу Днепра.

Стоит отметить, что есть легенда, согласно которой под Зеленым театром расположены катакомбы, о которых якобы знали еще в 1100-е года – то есть такие же старые, как и пещеры Киево-Печерской лавры. Правда несмотря на поиски любителей, вход в эти подземелья все еще не найден.

Интересная легенда связана с тем, почему невозможно восстановить Зеленый театр – считается, что на это место наложено заклятие, которое привело к первому пожару. То есть, ремонтировать не имеет смысла, так как огонь опять все уничтожит.

Но самая популярная история связана с якобы обитающим здесь представителем паранормальных сил – полтергейстом по имени Хозяин. Считается, что для собственной безопасности при входе нужно обязательно с ним поздороваться и лучше всего в слух. Тогда Хозяин примет вас как гостя в своих владениях.