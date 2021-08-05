5 волшебных поселков на юге Франции, от красоты которых захватывает дух

Эти места похожи на диснеевские сказки: увитые плющом старинные каменные дома, дикие виноградники, поля лаванды, усеянные цветами холмы и уютные живописные улочки.

Эти деревни давно соперничают по красоте с друг другом, но выбрать самое красивое место из этого списка невозможно. OBOZREVATEL собрал кадры из южных окраин Франции, где стоит однажды побывать каждому туристу.

Франция уже открыла свои границы для вакцинированных украинцев, а также со свежим отрицательным ПЦР-тестом.

Для въезда в страну потребуют справку о вакцинации одним из признанных Европейским агентством лекарственных средств препаратом (Pfizer/Comirnaty, Moderna, AstraZeneca/Vaxzevria/Covishield и Jansen/Johnson&Johnson).

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Также попасть во Францию можно с отрицательным ПЦР-тестом, сделанным не ранее, чем за 72 часа до въезда, или тестом на антитела.

1. Сен-Поль-де-Ванс

Как добраться: Доехать сюда можно на автомобиле или автобусе из Ниццы (Gare Routiere, направление на Ванс (Vence), 3-4 евро. Дорога займет около часа.

Этот средневековый городок в 20 километрах от Ниццы давно превратился галерею искусств на Лазурном побережье. Прогуливаясь по старинным улочкам Сен-Поль-де-Ванса, можно увидеть фасады 16-18 веков, цветущие садики, фонтаны и древние часовни.

Здесь продаются работы Пикассо, Матисса и других известнейших художников и скульпторов 20 века, которые связали свою жизнь с Ниццей и с этим укромным уголком Французской Ривьеры.

2. Гассен

Как добраться: Добраться до Гассена можно на автобусе или автомобиле. Также можно взять велосипед напрокат. К примеру, от Гольф-Жуана, что находится рядом с Каннами, путь на велосипеде можно преодолеть за 4 часа.

Первое поселение здесь появилось еще во времена неолита, позже его заняли сарацины. Гассен располагается на высоте 200 метров над уровнем моря на скале Вар – с наивысших точек здесь открывается панорамный вид на залив Сен-Тропе.

Старинные постройки, улочки, по которым ходили люди много столетий назад, лазурное море и приятный климат помогут почувствовать себя героем сказки.

3. Мужен

Как добраться: Добираться в Мужен удобнее всего из Монако на поезде, автобусе (билет 140-200 долларов) или своем авто. Дорога на общественном транспорте займет 2 часа, а на своей машине можно доехать за 40 минут.

Неподалеку от Канн спрятался небольшой живописный городок Мужен, который выглядит как ожившая открытка с юга Франции. Его красота заключается в увитых плющом аллеях, богатой растительностью на каждом шагу и фонтанами.

В разное время это место выбрали своим домом Пабло Пикассо и Кристиан Диор.

4. Сеньон

Как добраться: Из Ниццы в Сеньон можно доехать на поезде, автобусе или автомобиле. Расстояние в 232 км можно быстрее всего преодолеть на автомобиле.

Деревня Сеньон расположена в горном массиве Люберон. И здесь есть все те знаменитые провансальские очаровательные детали, из-за которых людям со всего света хочется сюда приехать: маленькие каменные дома, увитые плющами беседки и, конечно, бескрайние поля лаванды.

Кроме того, здесь сохранилась часовня Сен-Мишель-де-Транзи, построенная еще в 1032 году, а также церковь Нотр-Дам-де-Питье 11-12 века.

5. Лурмарен

Как добраться: Можно доехать на автобусе Avignon-Cavaillon-Pertuis. Если ехать из Авиньона, то дорога займет примерно полтора часа.

Лурмарен также входит в Ассоциацию самых красивых деревень Франции. Виноградники, старинные здания в одном стиле, узкие улочки и оливковые рощи придают ей невероятного очарования.

Здесь можно полюбоваться снежными верхушками гор и уличными кафе на площадях, а также лавками местных мастеров. Лурмарен в свое время обожали Альбер Камю и Анри Боско.

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