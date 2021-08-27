Как мировые знаменитости будут выглядеть через 40 лет: эксперимент блогера. Фото

Яна Сончковская
Яна Сончковская
Люди
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Певица Рианна не сможет скрывать признаки старения через 40 лет

Многим людям кажется, что звезды мирового шоу-бизнеса не стареют. Однако знаменитости тратят тысячи долларов, чтобы выглядеть моложе.

TikTok-блогер Митчелл Виггс поэкспериментировал в фотошопе и показал, как бы выглядели селебрити в старости без инъекций красоты, многочисленных подтяжек лица и других пластических операций. OBOZREVATEL сравнил фото звезд сейчас и какими они будут через 40 лет.

Ким Кардашьян часто делает пластические операции и откровенно рассказывает об этом. Лицо звезды выглядело бы по-другому, если бы светская львица не делала инъекций красоты.

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Без инъекций красоты у Ким Кардашьян появятся морщины.

Рэпер Канье Уэст сейчас является секс-символом в США, однако через 40 лет у него будет много морщин.

Канье Уэст стал дедушкой в TikTok.

Певица Билли Айлиш пока не делает пластических операций и с годами естественно постареет.

Какой бабушкой будет юная певица Билли Айлиш через 40 лет

Митчелл Виггс превратил рэпера Эминема в дедушку.

Как будет выглядеть Эминем через 40 лет.

Супермодель Кендалл Дженнер пытается поддерживать красоту, однако старость не обойдет никого.

Топ-модель Кендалл Дженнер через 40 лет станет бабушкой.

Блогер предполагает, что Барак Обама через 40 лет отрастит бороду.

Через 40 лет Барак Обама поседеет.

В TikTok набрал популярность ролик, на котором показано, как с возрастном трансформируется внешность певицы Тейлор Свифт.

Красавица Тейлор Свифт с помощью фотошопа стала старенькой бабушкой.

У всемирно известного рэпера Jay-Z будут седые волосы через 40 лет.

Американский рэпер Jay-Z поседеет через 40 лет.

Светская львица Крис Дженнер через 40 лет будет похожа на свою маму Мэри Джо Кэмпбелл.

Светская львица Крис Дженнер заметно постареет через 40 лет.

Молодая певица Ариана Гранде станет привлекательной бабушкой через 40 лет.

Блогер превратил Ариану Гранде на бабушку.

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