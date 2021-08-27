Как мировые знаменитости будут выглядеть через 40 лет: эксперимент блогера. Фото

Многим людям кажется, что звезды мирового шоу-бизнеса не стареют. Однако знаменитости тратят тысячи долларов, чтобы выглядеть моложе.

TikTok-блогер Митчелл Виггс поэкспериментировал в фотошопе и показал, как бы выглядели селебрити в старости без инъекций красоты, многочисленных подтяжек лица и других пластических операций. OBOZREVATEL сравнил фото звезд сейчас и какими они будут через 40 лет.

Ким Кардашьян часто делает пластические операции и откровенно рассказывает об этом. Лицо звезды выглядело бы по-другому, если бы светская львица не делала инъекций красоты.

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Рэпер Канье Уэст сейчас является секс-символом в США, однако через 40 лет у него будет много морщин.

Певица Билли Айлиш пока не делает пластических операций и с годами естественно постареет.

Митчелл Виггс превратил рэпера Эминема в дедушку.

Супермодель Кендалл Дженнер пытается поддерживать красоту, однако старость не обойдет никого.

Блогер предполагает, что Барак Обама через 40 лет отрастит бороду.

В TikTok набрал популярность ролик, на котором показано, как с возрастном трансформируется внешность певицы Тейлор Свифт.

У всемирно известного рэпера Jay-Z будут седые волосы через 40 лет.

Светская львица Крис Дженнер через 40 лет будет похожа на свою маму Мэри Джо Кэмпбелл.

Молодая певица Ариана Гранде станет привлекательной бабушкой через 40 лет.

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