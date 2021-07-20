В сети появились реальные фото мировых звезд без фотошопа

Звезды в соцсетях и на обложках модных журналов кажутся идеальными, но на самом деле их фото редактируют профессиональные ретушеры. С помощью фотошопа убирают морщины, складки на животе и другие дефекты внешности.

Папарацци часто публикуют компрометирующие кадры, на которых фанаты не узнают своих кумиров без ретуши. OBOZREVATEL собрал фотографии звезд с фотошопом и без.

Светская львица Ким Кардашьян в соцсетях часто показывает идеальные формы. Ее подтянутая фигура, пышные ягодицы и декольте порождают комплексы у обычных девушек.

Видео дня

Модель Синди Кроуфорд показала свою фигуру с фотошопом и без. 55-летняя звезда не боится быть собой.

Чтобы фотография в журнале выглядела ярко и привлекала читателей, редакторы используют много ретуши. На обложке на талии Кэти Перри убрали лишние сантиметры.

Ретушеры убрали Мадонне морщины и изменили цвет лица.

Певица обожает участвовать в ярких фотосессиях.

На фото певица Бритни Спирс всегда выглядит стройной благодаря фотошопу.

Ретушеры для поп-дивы Бейонсе убрали высыпания и сделали тон кожи свежее.

Модель plus-size Кэндис Хаффайн решила поэкспериментировать с фотошопом и посмотреть, какой бы она была стройной.

Фанаты подозревают, что 62-летняя Мадонна всегда использует на своих публикациях в соцсетях фотошоп.

Актриса Анджелина Джоли, которая является идеалом красоты для миллионов, также убирает морщины и темные круги под глазами на фото.

Ранее OBOZREVATEL показывал: