В сети появились реальные фото мировых звезд без фотошопа
Звезды в соцсетях и на обложках модных журналов кажутся идеальными, но на самом деле их фото редактируют профессиональные ретушеры. С помощью фотошопа убирают морщины, складки на животе и другие дефекты внешности.
Папарацци часто публикуют компрометирующие кадры, на которых фанаты не узнают своих кумиров без ретуши. OBOZREVATEL собрал фотографии звезд с фотошопом и без.
Светская львица Ким Кардашьян в соцсетях часто показывает идеальные формы. Ее подтянутая фигура, пышные ягодицы и декольте порождают комплексы у обычных девушек.
Модель Синди Кроуфорд показала свою фигуру с фотошопом и без. 55-летняя звезда не боится быть собой.
Чтобы фотография в журнале выглядела ярко и привлекала читателей, редакторы используют много ретуши. На обложке на талии Кэти Перри убрали лишние сантиметры.
Ретушеры убрали Мадонне морщины и изменили цвет лица.
Певица обожает участвовать в ярких фотосессиях.
На фото певица Бритни Спирс всегда выглядит стройной благодаря фотошопу.
Ретушеры для поп-дивы Бейонсе убрали высыпания и сделали тон кожи свежее.
Модель plus-size Кэндис Хаффайн решила поэкспериментировать с фотошопом и посмотреть, какой бы она была стройной.
Фанаты подозревают, что 62-летняя Мадонна всегда использует на своих публикациях в соцсетях фотошоп.
Актриса Анджелина Джоли, которая является идеалом красоты для миллионов, также убирает морщины и темные круги под глазами на фото.
Ранее OBOZREVATEL показывал:
как фотограф отомстила блогеру и опубликовала фотографии без ретуши.
как внешность звезд и фотошоп негативно влияют на самооценку женщин.
фигуры топмоделей без ретуши и фотошопа.
как выглядят знаменитости с минимальной ретушью.