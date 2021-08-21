Как менялись мировые знаменитости: фото в молодости и сейчас

В сети опубликовали кадры, на которых продемонстрировали, как изменилась внешность мировых артистов кино и музыки. На видео сначала показали, как выглядят на сегодняшний день знаменитости и добавили несколько архивных фото звезд.

Соответствующие кадры разместили в приложении TikTok. На страничке можно увидеть множество коротких роликов, где видно, как менялись такие мировые звезды: Шерон Стоун, Адриано Челентано, Софи Лорен, Брижит Бардо, Моника Беллуччи, принцесса Диана и другие.