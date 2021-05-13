7 знаменитостей-ровесников, в чей возраст трудно поверить. Фото

Вопрос "сколько тебе лет?" перестал быть неудобным в 2021 году, поскольку пластическая хирургия, медицина и органические продукты творят чудеса – и человек в свои 50 лет выглядит на 30.

Такая тенденция хорошо прослеживается на знаменитостях, ведь именно они могут позволить себе профессиональный уход за собой. OBOZREVATEL решил сравнить пары известных личностей, чей возраст действительно может удивить.

1. Рианна и Адель, 33 года

Известные американские певицы родились в одном году – 1988-м, но в разных местах. Так, Адель родом из Великобритании, а Рианна – из Барбадоса. На их примере можно отлично проследить, как изменяются с возрастом латинки и женщины европейской внешности. Кроме того, исполнительница оскароносного хита "Skyfall" недавно сбросила много килограмм, что сделало ее лицо несколько осунувшимся.

2. Дженнифер Лопес и Рене Зеллвегер, 52 года

Джей Ло отдала предпочтение правильному питанию и усиленным тренировкам, а вот Рене Зеллвегер решила не утруждаться и сделала несколько пластических операций. Также звезда фильма "Бриджит Джонс" похудела на 16 килограммов, что явно не пошло на пользу ее коже.

3. Дженнифер Лоуренс и Сара Хайленд, 30 лет

Сара Хайленд – американская актриса, звезда сериала "Американская семейка" и фильма "Академия вампиров". Мало кто дает ей ее 30 лет, ведь она действительно может играть подростков со своей внешностью школьницы. А вот Дженнифер Лоуренс больше выглядит на свой возраст, поскольку категорически отказалась от вмешательств косметолога и пластического хирурга.

4. Ирина Шейк и Линдси Лохан, 34 года

Эти знаменитости на своем примере прекрасно демонстрируют, что будет, если отказаться от всех вредных привычек (в том числе, поедания фаст-фуда), и что, если дать слабину и все же позволять себе выпить крепкого спиртного каждый день. Хоть Линдси уже и прослыла примерной бизнесвумен, навсегда покончив с нездоровым образом жизни, вернуть лицо юной красотки ей не удалось. Актриса сделала инъекции красоты – наполнила щечную область гиалуроновой кислотой, подколола ботокс в зону лба и глаз и увеличила губы, но это только прибавило ей лишних лет.

5. Бейонсе и Бритни Спирс, 39 лет

Бейонсе никогда не была тощей, а умеренный вес дает ей преимущество – не осунувшиеся черты лица, упругую кожу и сияющий вид. Чего не скажешь о Бритни Спирс. В прошлом знаменитая блондинка часто сидела на диетах, набирала и сбрасывала вес, а также злоупотребляла наркотиками. Это отразилось на внешности певицы, хотя она уже продолжительное время ведет здоровый образ жизни.

6. Маколей Калкин и Райан Гослинг, 40 лет

Маколей Калкин – не такое публичное лицо, как Райан Гослинг. Звезда "Один дома" может позволить себе жить как среднестатистический американец, объедаться бургерами на выходных и позволять себе бутылку пива по вечерам. А вот Райану приходиться вместо бургеров проводить в зале по несколько часов каждый день, чтобы держать себя в отличной форме.

7. Гвен Стефани и Дженнифер Энистон, 51 год

Хотя Дженнифер Энистон и утверждает, что никогда не делала подтяжек и не колола филлеры, по внешности не скажешь, что ей только 51 год. Актриса следит за собой, ест каждый день овощной салат и пьет смузи, а вот Гвен Стефани не скрывает, что не только удалила комки Биша, но и сделала несколько подтяжек и уколов филлерами.

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