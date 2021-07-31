11 знаменитостей, которые не стесняются морщин, прыщей и неровных зубов. Фото

Известные мировые актрисы и певицы протестуют против стандартов красоты. Они считают, что идеальные картинки из журналов и соцсетей внушают многим неуверенность в себе.

OBOZREVATEL собрал фото звезд крупным планом. Все эти знаменитости отказываются от пластики, инъекций красоты и искусственных зубов.

Рианна не считает шрамы на лице недостатком.

Дженнифер Лопес бросает вызов голливудским стандартам красоты.

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Веснушки стали трендом последних лет, поэтому Виктория Бекхэм не скрывает особенность своей кожи.

Билли Айлиш не маскирует прыщи и постакне на подбородке.

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Чтобы добиться успеха, не обязательно ставить виниры и выравнивать зубы. У Элизабет Мосс волшебная естественная улыбка.

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