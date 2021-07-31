11 знаменитостей, которые не стесняются морщин, прыщей и неровных зубов. Фото

Яна Сончковская
Яна Сончковская
Люди
3 минуты
604
Звезды выступают против искусственных стандартов красоты

Известные мировые актрисы и певицы протестуют против стандартов красоты. Они считают, что идеальные картинки из журналов и соцсетей внушают многим неуверенность в себе.

OBOZREVATEL собрал фото звезд крупным планом. Все эти знаменитости отказываются от пластики, инъекций красоты и искусственных зубов.

Рианна не считает шрамы на лице недостатком.

Рианна не стесняется шрамов на лице.

Дженнифер Лопес бросает вызов голливудским стандартам красоты.

Видео дня
Джей Ло любит свою натуральную внешность.

Веснушки стали трендом последних лет, поэтому Виктория Бекхэм не скрывает особенность своей кожи.

Виктория Бекхэм не стесняется веснушек.

Билли Айлиш не маскирует прыщи и постакне на подбородке.

Билли Айлиш часто появляется без косметики.

Бритни Спирс спокойно выходит на красную дорожку без косметики.

Бритни Спиртс не убирает высыпания с помощью тонального крема.

Шэрон Стоун не комплексует по поводу "гусиных лапок" вокруг глаз.

Шэрон Стоун не колет инъекции красоты.

Морщины украшают голливудскую улыбку Джулии Робертс.

Джулия Робертс морщины только добавляют шарма.

Икона красоты Аджелина Джоли не убирает мимические морщины с помощью инъекций красоты.

Анджелина Джоли не злоупотребляет инъекциями красоты.

Риз Уизерспун не считает темные круги под глазами своим недостатком.

Риз Уизерспун не скрывает темные круги под глазами.

Аманде Сейфрид не мешают морщины на лбу.

Аманду Сейфрид не беспокоят морщины.

Чтобы добиться успеха, не обязательно ставить виниры и выравнивать зубы. У Элизабет Мосс волшебная естественная улыбка.

Элизабет Мосс любит свою натуральную улыбку.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал:

Бритни СпирсДженнифер ЛопесАманда СейфридРиз УизерспунАнджелина ДжолиДжулия РобертсШэрон СтоунБилли АйлишВиктория БекхэмРианна