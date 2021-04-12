Как сейчас выглядят звезды популярных подростковых сериалов: "Баффи", "Сабрина" и "Ксена: принцесса-воин". Фото

Десятилетия назад все школьницы мечтали превратиться в этих девчонок или хотя бы раз встретиться с ними.

Звезды сериалов "Сабрина – юная ведьма", "Ксена: принцесса-воин", "Ханна Монтана" улыбались нам с тематических журналов, постеров и наклеек в личных дневниках. Но как они выглядят и чем занимаются в жизни спустя почти 20 лет после выхода последних серий – читайте в материале OBOZREVATEL.

"Сабрина – юная ведьма", – Мелисса Джоан Харт, 44 года

На протяжении семи лет эта миловидная блондинка превращала одноклассницу в ананас, разговаривала со своим наглым котом Салемом и собирала у телевизоров миллионы поклонниц, которые отчаянно хотели открыть в себе магические способности на 16-летие. Проект закрыли в 2004 году, после чего Мелисса Джоан Харт получала лишь мелкие и незаметные роли, участвовала в "Танцах со звездами", снималась в комедийном ситкоме "Мелисса и Джоуи" и строила свою личную жизнь.

Как изменилась главная героиня сериала "Сабрина – юная ведьма"

"Дикий ангел", – Наталия Орейро, 43 года

Наталию Орейро украинцы запомнили благодаря ее главной роли в сериале "Дикий ангел". После него Орейро начала карьеру певицы и сейчас она по‑прежнему ездит на гастроли, а также воспитывает сына Мерлина.

Звезда "Дикого ангела" Наталия Орейро сделала пластику лица и изменила очертания подбородка

"Ханна Монтана" – Майли Сайрус, 28 лет

Майли Сайрус сделал знаменитой диснеевский сериал про Ханну Монтану, которая притворялась обычной девочкой в школе, а по вечерам надевала парик и давала концерты. Все это время она была пай-девочкой, пока у артистки не случился кризис. Певица состригла волосы, набила десятки неприличных тату, начала сниматься в фотосессиях "18+" и клипах, которые нельзя показывать детям. Позже родители юных фанатов Ханны Монтаны попросили даже запретить шоу Сайрус.

Майли Сайрус после сериала "Ханна Монтана" кардинально изменила имидж

"Лиззи Магуайр" – Хилари Дафф, 33 года

Хиллари Дафф сыграла обычную школьницу в этом подростковом диснеевском ситкоме, который стал популярным благодаря монологам главной героини. После сериала актриса снялась в "Истории Золушки", "Идеальном мужчине" и еще в нескольких популярных кинокартинах. Последние годы актриса посвятила себя семье и рождению детей. Так, этой весной Дафф оскандалилась своими кадрами с домашних родов в бассейне, на которых присутствовали ее старшие дети.

Хиллари Дафф оскандалилась своими кадрами с домашних родов в бассейне

"Ксена: принцесса-воин" – Люси Лоулесс, 53 года

После судьбоносной роли воительницы Ксены актриса Люси Лоулесс перебивалась эпизодическими ролями в крупных проектах "Секретные материалы", "Человек-паук – 2", "Два с половиной мужчины". Однако самым ярким эпизодом в жизни актрисы можно назвать ее участие в акции Greenpeace по захвату нефтедобывающего судна Новой Зеландии. Люси Лоулесс задержали и присудили ей общественные работы и штраф в 500 тысяч долларов.

Звезда сериала "Ксена: принцесса-воин" оскандалилась как участница Greenpeace

"Баффи – истребительница вампиров", – Сара Мишель Геллар, 43 года

Сара Мишель Геллар после завершения культового сериала заявила о себе в экранизации романа Пауло Коэльо "Вероника решает умереть", однако больше в кино не появлялась. Также известно, что актриса вышла замуж за своего коллегу по фильму "Я знаю, что вы сделали прошлым летом" Фредди Принца. В следующем году звездная пара будет отмечать 20-ю годовщину свадьбы.

Сара Мишель Геллар уже более 10 лет не снималась в кино

"Тайный мир Алекс Мак", – Лариса Олейник, 39 лет

Дочь американской медсестры и анестезиолога-украинца стала кумиром подростков своего времени. В ее портфолио съемки в таких сериалах 90-х, как "Приключения Пита и Пита", "Доктор Куин: женщина-врач", "Третья планета от Солнца" и другие, но главную роль Лариса сыграла в детском телесериале телеканала Nickelodeon "Тайный мир Алекс Мак". Ее больше всего запомнили как школьницу с суперспособностями, за которой охотятся сумасшедшие ученые. После сериала Олейник засветилась в фильме "10 причин моей ненависти", получив роль сестры главной героини Джулии Стайлз. Известно, что Лариса до сих пор снимается, однако уже не получает главные и запоминающиеся роли.

Американская актриса с украинскими корнями до сих пор снимается в кино

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