Под гипнозом и с плацентой на завтрак: самые необычные роды Хиллари Дафф, Джиджи Хадид и других звезд

Современная медицина ушла далеко вперед, однако звезды все чаще возвращаются к праистокам и рожают в домашней обстановке в окружении самых близких.

Но самое странное то, что знаменитости умудряются устроить из чуда рождения запоминающееся шоу, о котором еще долго будут говорить поклонники и СМИ. Так, супермодель Джиджи Хадид родила своего первенца у мамы дома, смотря любимый фильм детства, а Хилари Дафф устроила роды в бассейне вместе со своими детьми. OBOZREVATEL узнал, кто из моделей и актрис рожал в весьма оригинальной обстановке.

Хилари Дафф

Известная американская актриса и певица родила дочь 24 марта, однако рассказала об этом только спустя несколько дней. Так, ребенок появился на свет в надувном бассейне во время домашних родов, на которых присутствовали и ее дети: 8-летний Лука и 2-летняя Бэнкс. Отметим, что последняя находилась с мамой прямо в бассейне, где рожала Хилари. Специфический подход к материнству Дафф вызывает бурю эмоций у ее поклонников. Ведь известно, что старшую дочь Бэнкс актриса рожала также в бассейне, а после съела плаценту, добавляя в смузи. По ее словам, такая еда помогает избежать послеродовой депрессии.

Эльза Хоск

По словам модели, ее представление о родах изменил документальный фильм "Дело рождения". Она искала ментальную связь с местом рождения своего ребенка, поэтому на седьмом месяце вместе с партнером решилась на переезд из Нью-Йорка в Лос-Анджелес. Там звезда наняла профессиональную акушерку, доулу и тренера по гипнозу и вместе с ними рожала дома в ванной. Однако о своих родах вспоминает с ужасом, поскольку не рассчитывала, что будет настолько больно.

"Это самая ужасная боль, страх и тьма, которые я когда-либо испытывала. В те моменты я чувствовала себя животным. Я отказалась от всякого понимания того, как должна выглядеть, что кто-то подумает обо мне, что было нормальным много-много часов назад. Я оставила свое эго, свою гордость", – рассказала Хоск о родах.

Джиджи Хадид

Супермодель решила рожать в доме матери в штате Пенсильвания. Ее роды длились около 14 часов. Рядом с ней был ее партнер Зейн Малик, мать Иоланда, сестра Белла, местная акушерка и ее помощник. Из комнаты выгнали всех кошек и поставили в центре надувной бассейн. В первые часы схваток Джиджи и Зейн смотрели свой любимый детский фильм "Индеец в шкафу".

Интересно, что ребенка во время родов принимала не акушерка, а возлюбленный Джиджи. По словам модели, она была настолько измучена, что даже не поняла, когда ее дочь уже родилась.

"Я даже не поняла, что она уже родилась. Я была так измотана, что посмотрела вверх и увидела, что он (Зейн Малик. – Ред.) держит ее. Это было так мило", – рассказала в интервью Vogue Джиджи.

Джессика Альба

Известная актриса первый раз рожала в больнице самым обычным способом, а вот рожая второго ребенка, выбрала гипноз. Однако не с раскачивающимся маятником перед глазами – это больше было как самовнушение или медитация. Дело в том, что муж постоянно повторял Джессике, что она – плывущее облако и призывал расслабиться. Об этом Альба рассказала в 2011 году на шоу Эллен Дедженерес.

"Я просто сосредотачиваюсь на дыхании и пребываю в расслабленном состоянии, потому что, когда вы напряжены, то делаете свои роды трудными и болезненными", – поделилась актриса в телешоу.

Эшли Грэм

Знаменитая модель плюс-сайз, как и многие, выбрала домашние роды с мужем. Супруги пригласили акушерку и доулу. А когда начались схватки, Грэм даже успела позавтракать и позаниматься йогой. Ее муж пошутил, что Эшли Грэм занимается йогой по расписанию, независимо от любых обстоятельств.

"Если бы я рожала в больнице, то боялась и волновалась бы гораздо сильнее. Но так как я была дома, то включила комфортный тусклый свет, могла съесть, что хотелось, побыть в постели или бассейне", – рассказала о своих родах Эшли в специальном подкасте.

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