'Как две недели на Мальдивах'. Алхим похвасталась отдыхом в 'Буковеле' и насчитала там 80% русскоязычных

Известная украинская блогерша Анна Алхим, которая продолжает "принципиально" разговаривать на русском языке и слушать российскую музыку, поехала развлекаться на горнолыжный курорт в самом сердце Карпат "Буковель". Впрочем, скандальная инфлюэнсерша осталась не в восторге от отечественного отдыха, постоянно акцентируя на том, как там дорого и как много денег ей пришлось выбросить. Вот только подписчикам сразу стало понятно, что дело не столько в ценах, сколько в расточительстве звезды соцсетей.

Видео дня

Алхим поделилась, что полностью приобрела горнолыжную экипировку, а также сноуборд. Впрочем, сделала она это уже в последний день своего отпуска и, по словам блогерши, все преимущественно ради фото. Соответствующими кадрами инфлюэнсерша делилась в InstaStories.

Так, по словам Алхим, только за одежду для катания и все снаряжение она отдала около 110 тысяч гривен.

Блогерша пожаловалась, что могла бы спокойно полететь на две недели на Мальдивы вместо "Буковеля", ведь, видите ли, очень много потратила.

"Очень дох*я. Можно было на Мальдивы полететь дней на 14 в неху*вый отель", – выдала Алхим, докладывая фолловерам о своих расходах.

Кроме того, блогерша насчитала в Карпатах 80% русскоязычных. Алхим заверила, что там всем было безразлично, на каком языке она разговаривала – "главное, чтобы платила деньги". Днепрянка в очередной раз отметила то, что на Закарпатье люди говорят на "не украинском" языке, а также поощряла свою многотысячную аудиторию продолжать использовать русский. Правда, и заверила, что даже она иногда переходила на родной язык.

"Здесь всем пох*й на язык. Здесь вип-проезд стоит 7800 за двоих в день, им пох*й, на каком языке я его покупаю. Нет, здесь все приезжие говорят на русском. Местные на украинском, но это больше закарпатский. Прикольно звучит, даже я говорила", – поделилась знаменитость.

Напомним, на днях Алхим открыла свое якобы благотворительное новогоднее мероприятие под названием "Корпоратив с Анной Алхим" песней предательницы Украины Анны Asti. Певица родом из Черкасс, которая встретила полномасштабное вторжение на родине, но в конце концов вернулась в Москву зарабатывать кровавые рубли, недавно получила гражданство РФ. Впрочем, похоже, Алхим это не волнует.

Также добавим, что Алхим обозвала жителей западных областей Украины "продажными петухами", а впоследствии устроила скандал из-за государственного языка. Она назвала украиноязычных людей "нацистами" и заявила, что на украинском говорят только во Львове и Ивано-Франковске.

Ранее OBOZ.UA писал, что Алхим снова попала в скандал из-за музыки, которую слушает и популяризирует среди подписчиков. На этот раз фанатам инфлюэнсерши не понравился трек с элементами легендарного "Щедрика" Николая Леонтовича и русскоязычным рэпом. Подробности – в материале.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!