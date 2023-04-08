Как известный блогер оказался вором и зарабатывает деньги на чужом труде: рассказываем как работает схема

Известный украинский блоггер Ростислав Калацинский, чей канал на YouTube Rostyslove Production насчитывает более 500 тысяч подписчиков, зарабатывает популярность на работах известных СМИ. Украинец, позиционирующий себя как блогер и журналист, озвучивает тексты онлайн-изданий под свой видеоряд, игнорируя авторское право, журналистскую этику и элементарные моральные принципы.

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Никаких ссылок на источники он не оставляет, а часто не упоминает и названия СМИ в своих видео. OBOZREVATEL решил разоблачить схему заработка блогера на краже чужих материалов (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

За день на канале Rostyslove Production появляется около 3-4 видео об актуальных новостях. Такое количество роликов обусловлено тем, что Калацинский цинично ворует авторский материал у своих коллег, работающих в топовых украинских СМИ. В частности, зарабатывает он и на статьях OBOZREVATEL.

На странице блогера можно увидеть статьи сайтов ТСН (видео), OBOZREVATEL (видео), УНИАН (видео), и, возможно, других.

Схема незамысловатая: Калацинский читает чужие труды, кое-где меняя слова и избегая названий изданий. Например, если в материале говорится: "OBOZREVATEL решил рассказать", блогер меняет это на: "Сегодня я расскажу". На фоне проигрывается видеоряд с фото и роликами фигурантов статьи.

Свои видео он, по всей вероятности, монетизирует, наживаясь на статьях чужого авторства. Они набирают десятки тысяч, а иногда и миллионы просмотров. Свой авторитет и признание подписчиков блогер зарабатывает нечестно, поскольку темы и тексты "одалживает", а на самом деле просто ворует. В описании канала блогер просит поддержать его финансово.

Как мы отмечали выше, никаких ссылок на источники Калацинский не указывает. Только в отдельных роликах можно узнать, откуда ему об этом стало известно. К примеру, здесь он указал сайт, как это было написано в оригинале. Впрочем, это похоже на исключение из правил, поскольку у других видео Калацинский этого не делает.

Следует напомнить, что такие действия являются нарушением правил сайтов, из которых блогер берет информацию. В частности, политика OBOZREVATEL предполагает, что материалы издания можно использовать только со ссылкой на сайт.

В то же время, политика ТСН запрещает изменять, публиковать, воспроизводить, создавать новые произведения, распространять или каким-либо образом использовать содержание сайта.

Правила УНИАН предусматривают, что цитирование материалов разрешено при условии открытой для поисковых систем гиперссылке на конкретный материал.

Блогер часто даже использует заголовки СМИ, чтобы не придумывать собственные названия роликам. Эта схема работает уже не один месяц.

Редакция OBOZREVATEL подготовила некоторые примеры нарушения указанных правил Ростиславом Калацинским, которых много на канале в открытом доступе.

Оригинал статьи о Повалий, датированный вчерашним днем, и видео блогера.

Статья о предателях Украины, оставшихся в РФ, и начитка авторского текста на канале блогера.

Материал о срыве концерта Кристины Соловий и его начитка от Калацинского.

Ранее OBOZREVATEL писал, как в Закарпатье разоблачили новую схему переправки за границу уклонистов. Тех, кто не хочет стать на защиту Родины, поймали на "горячем".

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