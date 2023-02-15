Кристина Соловий рассказала о провокации на ее концерте в Германии после песни о вторжении РФ

Украинская певица Кристина Соловий приехала в немецкий город Нюрнберг, чтобы дать здесь благотворительный концерт. Однако во время выступления произошел неприятный инцидент и артистке пришлось покинуть сцену. После исполнения композиции "Українська лють", которую девушка посвятила нашим бойцам, внезапно включился сигнал пожарной тревоги.

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Об этом вокалистка сообщила в Instagram. Звезда на эмоциях рассказала о происходящем, отметив, что всех зрителей эвакуировали и она закончила концерт. По словам знаменитости, ситуация произошла неслучайно (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Друзья, у нас сегодня должен был быть концерт в Нюрнберге, но после песни "Українська лють", началась пожарная тревога и нам нужно выйти. Я думаю, что это неслучайно. Что думаете вы? Это полная х*йня", – расстроилась любимица Святослава Вакарчука.

В комментариях украинцы оставили свои предположения, почему это могло произойти. "Провокация 100%. И это уже не первая история для украинских звезд в Германии", "Провокация от россиян", "В Нюрнберге валом р*сни...это неудивительно вообще, восточная Германия завалена этими валянками", "Украинская музыка нацистам поперек горла", "Неслучайно! Держитесь!", "Русские сорвали выступление, вот что я думаю", – пишут люди.

К слову, песню "Українська лють" Соловий презентовала 15 марта 2022 года. Композиция является кавером итальянской народной песни "Bella Ciao". В ней вокалистка поет о ВСУ, которые "безжально мочать проклятих катів". Кристина слова для трека написала сама.

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