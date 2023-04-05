Уклонистов вывозили на скорой: на Закарпатье разоблачили новую схему переправки за границу. Фото

На Закарпатье разоблачили новую схему переправки за границу уклонистов. Тех, кто не желает встать на защиту Родины, вывозили на скорой.

Видео дня

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины. Схему организовал местный житель совместно с фельдшером (чтобы просмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Для перевозки беглецов местный житель вместе с фельдшером использовали автомобиль скорой помощи. С включенными проблесковыми маячками организаторы схемы пересекали посты и доставляли своих "пациентов" в нужное место. Дальше те переходили границу самостоятельно", – сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что пограничники уже задержали фельдшера на "горячем" – при попытке переправки военнообязанных. Его сообщника на данный момент разыскивают.

Отметим, в Украине с начала полномасштабной войны уже почти год продолжается всеобщая мобилизация в ряды ВСУ. И к военнообязанным мужчинам, уклоняющимся от призыва, могут применить административную и уголовную ответственность – от штрафа до лишения свободы.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о разнице между бронированием и отсрочкой при мобилизации в Украине. Также было объяснение, может ли операция стать основанием для отсрочки от призыва на военную службу.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!