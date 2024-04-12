Измена мужа, молитвы за Украину и рак. Как сложилась жизнь звезды 'Район Беверли-Хиллз' Шеннен Доэрти, которая готовится к смерти

Сегодня, 12 апреля, культовой американской актрисе и большому другу Украины Шеннен Доэрти исполнилось 53 года. Хотя фанатам звезды сериала "Район Беверли-Хиллз" хотелось бы увидеть еще не один проект с талантливой американкой, она настроена провести свое время до смерти иначе. Дело в том, что у Шеннен Доэрти диагностировали рак.

Онкологию обнаружили слишком поздно, на четвертой стадии. Актриса отдает себе отчет, что ей осталось недолго, и уже готовится к этому. OBOZ.UA решил вспомнить, как складывалась ее жизнь.

Несчастливая личная жизнь

У американки было три брака, но ни один из них не принес ей счастья. Первым мужем звезды стал музыкант Эшли Хэмилтон. Они были женаты с сентября 1993 по апрель 1994 года, а затем подали на развод. Вторые официальные отношения знаменитости также продолжались менее года, а третьи закончились очень болезненно для Шеннен.

Предательство мужа в самое сложное время

Актриса страдает четвертой стадией рака груди, но ей также пришлось пережить удаление опухоли из мозга. Она готовилась к сложной операции, как вдруг узнала об измене мужа.

Фотограф Курт Исваринко бросил звезду культовых сериалов "Зачарованные" и "Беверли-Хиллз, 90210" после 11 лет брака накануне хирургического вмешательства, что стало для нее сильнейшим ударом. Это произошло в прошлом году.

Молитвы за Украину

Шеннен Доэрти, как мы уже писали, преданный друг Украины. В отличие от многих других звезд Голливуда, она не побоялась потерять российскую аудиторию.

Актриса поддержала Украину и призвала людей по всему миру рассказывать о военных преступлениях Кремля. Знаменитость опубликовала кадр последствий вторжения российских войск и написала: "Реальность для украинцев. Я беспокоюсь, что мы становимся нечувствительны к этому. Внимание сосредоточено на другом, но эта война затрагивает всех нас и требует, чтобы мы каждый день демонстрировали, что делает Путин.

Она отметила, что только молиться за украинцев недостаточно. "Мы должны продолжать рассказывать их историю мужества, отваги, силы. Расскажите истории о погибших семьях, разбомбленных больницах, расстрелянных детях… О жизнях, которые навсегда закончились. Я поддерживаю Украину", – заявила звезда.

Подготовка к смерти

В 2023 году американка узнала, что ей стало хуже. Метастазы распространились на кости звезды телесериалов. Она призналась, что очень хочет жить и надеется протянуть до 5 лет.

И хотя Шеннен надеется на изобретение лекарства от рака, она медленно планирует свои похороны. Звезда уже знает, кого там хочет видеть. Так, Доэрти не желает, чтобы в последний путь ее провожали люди, которые "по-настоящему не заботятся" о ней сейчас.

Со своей стороны она тоже пытается помогать родным и упростить им жизнь. К примеру, перебирает собственные вещи дома и кое-что продает, чтобы помочь маме.

Ранее OBOZ.UA писал, Шеннен Доэрти обратилась к Кейт Миддлтон, которая также на днях шокировала поклонников признанием о диагностированном у нее раке.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!