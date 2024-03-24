'Я восхищаюсь вашей силой': Шеннен Доэрти, которая борется с четвертой стадией рака, обратилась к Кейт Миддлтон

Известная американская актриса Шеннен Доэрти, страдающая четвертой стадией рака груди, обратилась к Кейт Миддлтон, которая также на днях шокировала поклонников признанием о диагностированном у нее раке. Звезда культовых сериалов "Зачарованные" ("Все женщины – ведьмы") и "Беверли-Хиллз, 90210" выразила свое восхищение силой 42-летней принцессы Уэльской, которую она проявляет на фоне ужасного давления со стороны общества.

Доэрти выразила надежду, что болезненно заинтересованные поклонники, которые долгие месяцы строили теории заговора касательно "исчезновения" Кэтрин, наконец успокоятся и предоставят принцессе хотя бы немножко конфиденциальности на момент лечения. Обращение к обществу и будущей британской королеве непосредственно актриса разместила на личной странице в Instagram.

"Быть публичным лицом – не значит, что общественность владеет этим лицом. Мы все имеем право пройти через болезнь или жизнь в личном порядке. Давление, теории заговора и просто болезненное любопытство заставило это лицо все объяснить, прежде чем она смирилась с этим и смогла объяснить своим детям", – высказалась онкобольная Доэрти, состояние которой в последнее время сильно ухудшилось из-за распространения метастазов на кости.

Актриса осознает, что принцесса Уэльская и ее состояние волнуют многомиллионную аудиторию, однако это не отменяет тот факт, что Кэтрин, как любой человек, заслуживает спокойно пережить непростой период собственной жизни и жизни своей семьи. Миддлтон не должна отчитываться о каждом своем шаге обществу, которое за время ее отсутствия придумывает безумные слухи.

"Я молюсь, чтобы этот случай стал для всех нас уроком уважения к частной жизни других людей, независимо от того, находятся ли они в центре внимания общественности. Принцесса Кейт, я восхищаюсь вашей силой, которую вы проявили во время нескончаемых испытаний, переживая рак" , – добавила Доэрти.

Напомним, вечером 22 марта на странице принца и принцессы Уэльских появилось видео, где будущая королева объяснила, что была вынуждена взять паузу в своих обязанностях не только из-за операции на брюшной полости, но и химиотерапии. У Кэтрин диагностировали рак.

Почему Кейт Миддлтон проходит профилактическую химиотерапию и что будет дальше с ее лечением – узнайте в материале.

Король Чарльз III, принц Гарри и Меган Маркл, брат принцессы, премьер-министр Риши Сунак, Белый дом и другие неравнодушные выразили слова поддержки Кейт Миддлтон. Не промолчала также первая леди Украины Елена Зеленская. Она пожелала принцессе Уэльской скорейшего выздоровления.

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