52-летняя Шеннен Доэрти, борющаяся с четвертой стадией рака, призналась, кого не хочет видеть на своих похоронах

Известная американская актриса Шеннен Доэрти, страдающая четвертой стадией рака груди, призналась, что уже думает о собственных похоронах, поэтому понемногу занимается их планировкой. Эти мысли, по словам звезды культовых сериалов "Зачарованные" и "Беверли-Хиллз, 90210", разбивают ей сердце.

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Как пишет журнал Hello, в эпизоде собственного подкаста Let's Be Clear ("Давайте проясним") актриса, в частности, откровенно рассказала, кого она хочет, и, что более важно, не хочет видеть на своих похоронах. Так, Доэрти не желает, чтобы в последний путь ее провожали люди, которые "по-настоящему не заботятся" о ней сейчас.

"Я думаю, что придет много людей, которых я не хочу там видеть", – сразу заявила 52-летняя знаменитость.

Такие мысли, как заверила сама актриса, связаны с тем, что некоторые люди ходят на похороны не из-за искренней привязанности к усопшему, а из-за социального долга или для "галочки".

"Я не хочу, чтобы люди плакали или чтобы люди тайком говорили: "Слава Богу, что эта сука уже мертва", – добавила тяжелобольная звезда.

Доэрти подчеркнула, что хочет, дабы прощание с ней "было исполнено любви и подлинности". Она желает церемонию, которая отражала бы действительно те отношения, которыми она дорожила. А вот проявлений поверхностности или притворности Шеннен хотела бы избежать на своих похоронах.

Отметим, в 2015 году актрисе впервые поставили диагноз рак груди, после чего ей сделали мастэктомию (хирургическое удаление молочных желез – ред.), провели химиотерапию и облучение. В 2017 году знаменитость сообщила, что у нее наступила ремиссия, а через два года онкология вернулась. Шеннен Доэрти рассказала, что страдает метастатическим раком 4-й стадии.

На фоне борьбы с недугом Шеннен также пережила личные невзгоды, в частности, в своем браке. Фотограф Курт Исвариенко бросил актрису после 11 лет брака как раз в преддверии сверхважной операции по удалению опухоли из мозга. Это было сильным ударом для Доэрти, которая впоследствии рассказала, что чувствовала себя подавленной и преданной.

Кроме того, как известно, Доэрти еще в молодости изрядно конфликтовали с коллегами по сериалам "Все женщины – ведьмы" и "Беверли-Хиллз, 90210". К примеру, всплыли на поверхность напряженные отношения с Алиссой Милано. Впрочем, в 2021 году вторая призналась, что сожалеет о давней розни, и с тех пор пытается связаться с Шеннен.

Как писал OBOZ.UA, не так давно Шеннен Доэрти призналась, что ей стало хуже. Теперь метастазы распространились на кости звезды. О состоянии актрисы читайте в материале.

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