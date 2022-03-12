Шэннен Доэрти: молиться за Украину недостаточно. Мы должны каждый день показывать преступления Путина

Популярная американская актриса, известная по роли Бренды Уолш в телесериале "Беверли-Хиллз, 90210", Шэннен Доэрти поддержала Украину и призвала людей во всем мире рассказывать о том, что происходит. Знаменитость опубликовала кадр последствий вторжения российских войск на украинскую территорию.

Соответствующее фото она разместила на личной странице в Instagram. "Реальность для жителей Украины. Я беспокоюсь, что мы становимся нечувствительными к этому. Внимание сосредоточено на другом, но эта война затрагивает всех нас и требует, чтобы мы ежедневно демонстрировали, что делает Путин", – написала актриса (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

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Шэннен Доэрти добавила, что то, что происходит в Украине – военные преступления, о которых нужно рассказывать всем людям в мире.

"Молиться за народ Украины недостаточно. Мы должны продолжать рассказывать их историю мужества, отваги, силы. Расскажите истории о погибших семьях, разбомбленных больницах, расстрелянных детях… О жизнях, навсегда закончившихся или измененных. Я поддерживаю Украину", – заявила звезда.

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